CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail. Pe ZODII, pentru SÂMBĂTĂ 10 NOIEMBRIE 2018. Mesajul şi rugaciunea zilei pentru TINE!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.

Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita "Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii".

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

OPRESTE AMANARILE – LASA SCUZELE, TRECI LA ACTIUNE !

Arhanghelul Mihail iti spune cu respect "gata cu scuzele !". Este timpul sa fii productiv.

Sabia Arhanghelului Mihail iti este prezentata simbolic ca o strigat pentru o actiune definitiva. Viata iti prezinta continuu proiecte noi, provocari si moduri de invatare de noutati care sa te duca mai departe de zona de confort. Nu apar doar noi proiecte ci si responsabilitati de rutina, lasandu-te sa te simti ca si cum este o greutate energetica pe umerii tai. Multi factori pot fi asociati cu cercul lui "a nu face" precum teama, stresul si coplesirea. Ciclul amanarilor este unul dat de gandirea neproductiva si de comportamentul neproductiv. Arhanghelul Mihail sta langa tine acum ca sa rupi acest ciclu energetic folosind aceasta sabie puternica a Lui. El iti va elibera presiunea si stresul asociat cu diverse sarcini de facut si te va ghida sa te ocupi productiv de ele, folosindu-te de suport, incurajare si energie. Arhanghelul Mihail iti va curata si gandurile de negativitate si ingrijorare, ca sa previna orice scuze care pot reaparea. El iti afirma : "de indata ce ai inceput, vei termina!". Actiunea potrivita este unica solutie acum. Arhanghelul te imputerniceste sa iti muti focusul spre o finalizare de succes si spre sentimentele pozitive pe care le vei simti cand vei avea parte de aceasta implinire.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : ai ajutor in organizare, prioritizare, miscare, finalizare / rupi o dependenta / vindecare dupa o boala lunga / cerc complet intr-o situatie / echilibru / realizari / premii / recunoastere / calificare superioara dobandita / originalitate / o descoperire, o inventie.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa fiu productiv si proactiv. Sunt dispus sa fac actiunile pentru care opun rezistenta, gratie ghidarii Tale. Eu ma ocup de viata mea responsabil si imi ating obiectivele propuse. Vreau sa fiu organizat, eficient, productiv si mandru de tot ce realizez. Asa sa fie si asa si este. Multumesc!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

MISTER, SUCCES SI PROTECTIE – IMBRACA CEVA NEGRU

Arhanghelul Mihail este prezent alaturi de tine si iti sugereaza sa consideri culoarea neagra protectoare ca un scut de protectie atunci cand ai nevoie.

Acest scut iti este prezentat simbolic de Arhanghelul Mihail ca un puternic instrument protector. Negru este culoarea continuta de fiecare alta culoare, care absoarbe toata lumina care cade pe el si care nu da inapoi nimic. In psihologia culorilor, culoarea negru da protectie pentru stresuri externe. Culoarea aceasta are abilitatea de a crea o bariera care mentine si ofera confort si ascunde insecuritatile si lipsa de incredere de sine. Energia culorii negru aduce control, disciplina si independenta si da impresia de autoritate si putere. Culoarea negru este asociata si cu sofisticarea, eleganta si increderea. De aceea exista si conceptul de "mica rochie neagra" pentru evenimente rafinate sau de eveniment de "tinuta la cravata neagra". Daca te simti vulnerabil si temator, cheama-l pe Arhanghelul Mihail sa te ghideze vestimentar cel mai potrivit ca sa iti ascunzi nesigurantele. Imbraca-te pentru succes !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : protectie si sustinere pentru vorbit in public / pentru rolul de manager / un secret este ascuns / sustinere la un eveniment social / nunta / teatru / examen / un document important / o aparitie publica / o performanta artistica / intalnire romantica / intalnire de afaceri la masa.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa am succes, sa ma focusez pe succes si sa apreciez succesul in viata mea. Acum sunt capabil sa ies in lume cu incredere si putere. Sunt calm si protejat de orice negativitate intalnita. Multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

POZITIVITATE – ENERGIA CUVINTELOR !

Arhanghelul Mihail te roaga sa revizuiesti cu atentie legatura dintre ce gandesti si ce verbalizezi prin dialogul folosit. Cuvintele au putere foarte mare, foloseste-le cu intelepciune.

Sabia si scutul de protectie iti sunt oferite simbolic de Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice pentru eliberarea de stres. In fiecare zi, vorbesti mii de cuvinte fara sa te gandesti la energia puternica pe care o contin si astfel o livrezi. Doar si cateva cuvinte alaturate au puterea de a vindecat si puterea de a rani. De exemplu "Te iubesc" sau "Te urasc". Arhanghelul Mihail te roaga sa iti observi si dialogul interior, cuvintele care ruleaza continuu si repetitiv in mintea ta. Sunt acestea pozitive si incurajatoare sau constau intr-o constanta critica de sine care iti stirbeste din valoarea de sine ? Daca observi ganduri negative, doar spune : "Arhanghele Mihail, te rog suprascrie si corecteaza". Nicio alta pedeapsa de sine nu este necesara. Arhanghelul Mihail te mai roaga sa iti observi si limbajul descriptiv, in special cuvintele si frazele pe care le repeti frecvent dar si cuvintele negative despre corpul tau cum ar fi "Am inima franta" sau "imi crapa capul". Focuseaza-te pe cuvinte pozitive si pe afirmatii de iubire si incurajare. O afirmatie este punctul de start al unei schimbari ; alege propozitii pozitive care fie vor elimina ceva din viata ta fie te vor ajuta sa creezi ceva nou si frumos. Arhanghelul Mihail te va asista sa te focusezi pe cuvinte cu energie inalta pentru a-ti imbunatati valoarea de sine, respectul de sine si relatiile. Arhanghelul iti reamineste si sa binecuvantezi pe oricine intalnesti.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Alege sa nu spui nimic daca nu ai ceva bun sau frumos de spus / tine un jurnal de recunostinta / da-te la o parte dintr-o situatie toxica verbala sau dintr-o relatie toxica / practica rugaciuni cat mai des / curata-ti energetic casa / numara-ti binecuvantarile si nu problemele.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma inveti si asisti sa ma accept pentru ceea ce sunt, fara judecata sau critica. Am grija de gandurile mele cu atentie si permit doar celor pozitive si iubitoare sa ruleze. Iti multumesc ca imi veghezi si cuvintele pentru a rosti vorbe pozitive si focusate pe iubire.

