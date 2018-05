CASTIGATOR EXTALON ROMANIA 2018: Surpriză uriaşă, nimeni nu se aştepta la acest concurent. Decizia, luată "la mustaţă"

CASTIGATOR EXTALON ROMANIA 2018: Acum, in competitie, au ramas 5 Faimosi si 4 Razboinici, care lupta pentru a ajunge in finala si a pune mana pe premiul cel mare, de 100.000 de euro. Clasamentele neoficiale ale celor mai buni concurenti se modifica de la o saptamana la alta, in functie de performantele acestora de pe traseu.