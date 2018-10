Ce trebuie să faci ca să câştigi mai mulţi bani în funcţie de zodia în care te-ai născut

Iata ce trebuie sa faca zodiile pentru a castiga mai multi bani:



Berbec



Trebuie sa acorzi mai multa valoare baniilor si sa fii putin mai materialista.



Taur



Este foarte important sa ai in minte noi proiecte. Atentie insa, pentru ca mereu ai tendinta sa insisti in afaceri sau proiecte care nu dau roade. Invata sa renunti si sa mergi mai departe cu ideile tale in afaceri.



Gemeni



Trebuie sa inveti sa iti duci planurile pana la capat si sa nu le mai abandonezi la jumatate.



Rac



Daca vrei sa castigi mai multi bani, trebuie sa fii mai hotarat/a si sa nu te mai afunzi intr-o stare de indoiala continua.



Leu



Trebuie sa te organizezi mai bine si sa nu mai cheltuiesti atat de multi bani.



Fecioara



Trebuie sa te gandesti foarte bine inainte de actiona. De asemenea, trebuie sa inveti sa nu te mai agiti si sa pierzi energie si timp cu proiecte care nu aduc foarte multi bani. Risti sa te pierzi in foarte multe detalii.



Balanta



Daca vrei sa faci mai multi bani, trebuie sa inveti sa fii mai secretoasa cu planurile tale de viitor si sa nu spui nimanui ce afaceri ai de gand sa derulezi.



Scorpion



Trebuie sa inveti sa ai mai multa incredere, sa fii mai generos/oasa si sa ai mai multa incredere ca viitorul iti va aduce mai multe castiguri.



Sagetator



Trebuie sa te temperezi in afaceri si sa fii mai rabdator/oare. Invata sa eviti riscurile daca vrei sa catsigi mai mult.



Capricorn



Trebuie sa iti controlezi emotiile si sa nu mai fii atat de agitat cu proiectele tale financiare.



Varsator



Trebuie sa ai incredere in ceea ce faci si sa iti urmaresti intuitia, daca vrei sa castigi mai mult mai in viitor.



Pesti



Daca vrei sa ai mai multi bani, trebuie sa iti stabilesti niste obiective realiste si sa nu te mai aventurezi in proiecte care presupun riscuri.