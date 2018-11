Cele 5 stadii ale intimităţii în cuplu. Tu în ce fază eşti? De ce este important să ştii

Verifica stadiile de mai jos si afla prin ce etapa trece relatia ta. Este foarte important sa afli pentru a stii cum sa gestionezi situatia.

1. Infatuarea

"Dumnezeule, am intalnit iubirea vietii mele!"

"E perfect(a)! Vreau sa ma casatoresc!"

"Nu pot sa cred ca avem atat de multe in comun!"

"Abia astept sa ne intalnim din nou!"

Da, acestea sunt dulcegariile de la inceput. Partenerul pare perfect, hormonii o iau razna, nu mananci, nu dormi, verifici mailurile sau telefonul de 20 de ori pe minut. Vestea buna: esti indragostit! Si te-ai lauda lumii intregi cu acest lucru.

In acest stadiu, creierul functioneaza la maximum. In timpul sexului si al orgasmului, in aceasta etapa, creierul produce aceleasi efecte pe care le are si heroina asupra organismului. Daca ar ramane toata viata in acest stadiu, creierul s-ar "praji" din cauza surescitarii.

2. Aterizarea

Dupa zborul la inaltime, urmeaza aterizarea. Aceasta poate fi calma sau violenta, in functie de cum iesi din starea de infatuare. Esti tot in extaz sau iti dai seama, usor-usor, ca n-ai facut cea mai potrivita alegere?

