Cele mai bizare vise erotice şi semnificaţia lor

Incest

Da, incestul este imoral, insa nu poti controla ce visezi in timp ce dormi. Visele sexy cu unul din membrii familiei sunt destul de intalnite insa asta nu te transforma intr-un pervers.

„De fapt este dorinta de a te conecta mai puternic cu persoana care iti apare in vis. Poate ca in ultima vreme ai neglijat-o, ori poate ca v-ati certat. Este timpul sa analizezi mai bine relatia respectiva", a punctat Gina Florio for Hello Giggles.

Aventura cu un necunoscut

Este unul dintre cele mai intalnite vise erotice. Persoana misterioasa nu este sufletul tau pereche.

„Misteriorul amant este de fapt personificarea calitatilor pe care le asociem cu un anumit gen", a explicat Candice Jalili pentru Elite Daily.

Spre exemplu daca esti femeie, iubitul din vis va avea caracteristicele masculine pe care tu le consideri importante (hotarare, forta, incredere in fortele proprii etc).

„Este timpul sa constientizezi energia masculina sau pe cea feminina care exista in interiorul tau. Accepta aceste calitati opuse ale personalitatii tale asa cum cele doua corpuri s-au contopit in visul tau", a incheiat Jalili.

Amorul cu fosta

Daca visezi ca faci sex cu fosta iubita nu inseamna ca vrei sa te impaci cu ea. Visul iti transmite ca mai ai unele sentimente pentru ea, insa nu este vorba neaparat de iubire. Pot fi emotii nerezolvate (gelozie, suparate etc) sau poate ca relatia voastra nu s-a incheiat in mod oficial.

