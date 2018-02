Claudia Pavel, ameninţată cu MOARTEA. Mesaje ŞOCANTE primite după scandalul de la EXATLON

Claudia Pavel a fost eliminata de la Exatlon Romania si se intoarce acasa la familia ei, si mai ales, la baietelul ei, Noah, in varsta de 5 ani. Cantareata s-a certat la cutite cu Anca Surdu si Diana Bulimar, si-au aruncat vorbe grele, iar la momentul in care a trebuit sa-si ia ramas bun de la echipa, artista i-a pupat pe toti, mai putin pe cele doua.

EXATLON, SCANDAL şi acuzaţii grave. Echipa Faimoşilor, dezbinată de nominalizări. "Eşti handicapată?...."

Gestul ei a fost condamnat se pare de fanii celor doua si nu numai. Arista a inceput sa primeasca zeci de mesaje jignitoare, pe conturile de socializare. Familia nu le-a luat in seama pana in momentul in care Claudia Pavel a fost amenintata inclusiv cu moartea, scrie WOWbiz.ro.

"Buna, Claudia! Vreau sa stii ca te astept la aeroport sa-ti scot ochii si sa-ti sparg dintii (…)", "O sa regreti ca traiesti", sunt doar cateva din mesajele pe care artista le-a primit.

"Nu se poate asa, pana unde s-a ajuns! Claudia a fost amenintata cu moartea. Suntem foarte speriati, lucrurile au luat-o pe o cale complet gresita, de neinteles. Claudia primeste mesaje foarte urate, primeste amenintari cu moartea si ne este teama pentru siguranta ei si a familiei noastre. Vom lua masuri masuri si angajam si firma de securitate", a spus Paula Pavel, sora lui Cream.