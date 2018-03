Coreea de Nord negociază cu SUA şi Suedia eliberarea americanilor deţinuţi de Phenian

Cei trei americani de origine coreeană - Kim Hak-song, Kim Sang-duk şi Kim Dong Chul - sunt deţinuţi în Nord după ce au fost inculpaţi în mod separat de regimul stalinist.



Soarta lor este discutată prin multiple canale, la aproape două săptămâni după de preşedintele american Donald Trump şi-a luat prin surprindere proprii diplomaţi şi a anunţat că acceptă o invitaţie la un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, transmisă de Seul, potrivit news.ro



Phenianul nu a confirmat că a propus un asemenea summit, care ar urma să abordeze viitorul programelor nuclear şi balistic nord-coreean după luni de escaladare. Însă anunţul a marcat lansarea unei curse în vederea stabilirii unei agende realiste a ceea ce ar fi o întâlnire istorică între cei doi lideri.



Postul sud-coreean MBC a dezvăluit duminică faptul că Phenianul şi Washingtonul sunt pe punctul de a încheia un acord final cu privire la eliberarea americanilor. ”Ei sunt pe cale să pună la punct detaliile cu privire la calendarul eliberărilor”, potrivit televiziunii, care citează o sursă diplomatică sud-coreeană. Negocierie se desfăşoară prin intermediul misiunii nord-coreene la ONU de la New York şi a Departamentului de Stat - o cale de comunicare supranumită ”canalul de la New York”, a adăugat această sursă. Această problemă a fost evocată, de asemenea, în cursul celor trei zile de discuţii, la Stockholm, între şeful diplomaţiei nord-coreene Ri Yong-ho şi omoloaga sa suedeză Margot Wallstrom, potrivit postului american CNN, potrivit news.ro



Suedia, care reprezintă interesele americane la Phenian, a ridicat subiectul cu scopul de a face ”să avanseze lucrurile în direcţia bună”, potrivit CNN. ”Orice mişcare cu privire la problema deţinuţilor ar avea un impact enorm pentru Statele Unite”.



Kim Hak-song şi Kim Sang-duk - cunoscut de asemenea sub numele de Tony Kim - lucrau amândoi la Universitatea Tehnologiei de la Pyongyang (USTP), o instituţie înfiinţată de evanghelişti creştini străini. Ei au fost arestaţi anul trecut din cauza unor ”acţiuni ostile”. Informaţii cu privire la posibila eliberare sunt publicate în contextul în care se succedă consultări în toate direcţiile implicând Phenianul, Seulul, Washingtonul şi aliaţii săi.

Într-o vizită recentă a unei delegaţii sud-coreene la Phenian, Kim Jong-un ar fi propus să se întâlnească cu locatarul Casei Albe. Donald Trump a spus da unui summit până la sfârşitul lui mai, însă nu s-au stabilit locul şi data. Liderul nord-coreean a acceptat, de asemenea, un summit cu preşedintele sud-coreean Moon Jae-in, luna viitoare, care ar fi cea de a treia întâlnire de acest tip între cei doi vecini, potrivit delegaţiei sud-coreene, potrivit news.ro



Într-un intervu difuzat duminică, ministrul sud-coreean de Externe Kang Kyung-wha a declarat că Kim ”examinează situaţia” după ce Trump a fost de acord cu un summit. În paralel, consilierii în domeniul securităţii naţionale americane, sud-coreene şi japoneze - H.R. McMaster, Chung Eui-yong şi Shotaro Yachi, au convenit în weekend, la San Francisco, să-şi ”coordoneze strâns” strategia în săptămânile viitoare, potrivit preşedinţiei sud-coreene.



Pacea în peninsulă depinde de reuşita celor două summituri, au declarat ei, angajându-se ”să nu repete eşecul din trecut”, o trimitere la eşecul negocierilor trecute pe tema dezarmării nuclare a Nordului.



În fine, un diplomat nord-coreean de rang înalt a sosit duminică în Finlanda, potrivit presei, unde se întâlneşte cu reprezentanţi americani şi sud-coreeni în vederea unor discuţii informale. Actuala destindere, cu ocazia Jocurilor Olimpice (JO) de Iarnă din Coreea de Sud, are loc în urma unei perioade de tensiuni extreme, potrivit news.ro



Nordul a efectuat anul trecut cel mai puternic test nuclear al său de până în prezent şi a tras rachete balistice capabile să poarte focul nuclear pe teritoriul continental american. În paralel, Kim şi Trump şi-au adresat insulte persoanle şi ameninţări apocaliptice.