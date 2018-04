Cum să faci sex ca-n vacanţă în propria casa

Daca vrei sa te bucuri de sex ca-n vacanta in propriul dormitor, citeste aceste sfaturi de la psihologul Laura Berman, terapeut de cuplu, profesor asistent de obstetrica-ginecologie si psihiatrie la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Northwestern, Chicago.

1. Ia-ti o zi libera

Ideea de a petrece o zi la hotel in orasul in care locuiesti este pentru multi ceva extravagant. Daca te inscri in aceasta categorie ia-ti pur si simplu o zi libera sau, macar, cere invoire cateva ore, dimineata, astfel incat sa lenevesti o ora in plus in pat.

2. Scapa de griji

Acesta este motivul pentru care sexul in vacanta este uimitor: nu te gandesti la nimic. Inlatura din casa toate lucrurile care te-ar putea face sa te gandesti la temele copiilor, la intretinerea neplatita sau la sarcinile multe pe care le mai ai de indeplinit la birou. Inchide telefonul mobil, calculatorul si televizorul si petrece impreuna cu partenerul cateva momente linistite, fara sa va intrerupa ceva neprevazut.

3. Adu vacanta in casa ta

Daca nu poti sa-ti iei macar un weekend pentru a pleca undeva, adu vacanta la tine in casa. Decoreaza-ti balconul (sau curtea – daca esti mai norocos) cu accesorii din locurile pe care ti-ar placea sa le vizitezi: lampi exotice, flori. Pregateste mancaruri si bauturi exotice. Poti pune muzica relaxanta, care sa iti aminteasca de plaja si distractie. De asemenea, apeleaza la mirosuri care sa te duca cu gandul la linistea unei insule exotice. Iti poti schimba gelul de dus cu unul cu arome de nuca de cocos sau poti alege un after-shave cu miros tropical. Iar daca esti adeptul excursiilor la munte, mirosul de pin sau brad iti poate trezi la viata gustul pentru sexul de vacanta.

