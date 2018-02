Ejacularea la femei: 6 mituri despre ejacularea feminina

Iata 6 dintre cele mai cunoscute mituri lansate despre ejacularea la femei:

Ejacularea la femei # 1. Lichidul ejaculat este urina

Multi experti asa sustin, cum ca femeile n-ar ejacula altceva decat urina. Dar doamnele care ating aceasta performanta sustin opusul afirmatiei. Lichidul ejaculat nu are acelasi miros sau aspect cu al urinei, ba dimpotriva, este complet diferit. Ultimele studii publicate in The Journal of Sexual Medicine confirma ca lichidul are consistenta plasmei prostatice, lucru care si dovedeste ca glanda lui Skene functioneaza ca o prostata in varianta feminina.

Ejacularea la femei # 2. Toate femeile sunt in stare s-o faca, trebuie doar sa invete cum

Multi experti sustin ca orice femeie poate ejacula, din moment ce toate sunt dotate cu glanda Skene. Cel mai mare specialist in ejaculare feminina, insa, Deborah Sundahl, afirma ca "cele mai multe dintre femei pot ejacula". E o diferenta de nuanta, termenul de "cele mai multe" fiind mult mai potrivit. Depinde de foarte multi factori: glanda Skene poate fi asezata usor diferit la unele femei, si nu mereu are aceeasi abilitate de a produce lichid. Asadar, nu orice femeie poate ejacula, chiar daca invata tehnica.

Ejacularea la femei # 3. "Stropirea" nu e acelasi lucru cu "ejacularea feminina"

...Cu toate ca adeseori se confunda si se foloseste termenul de "ejaculare feminina" pentru ambele situatii. Specialistii sugereaza ca adevarata ejaculare elimina un lichid gros si vascos din prostata feminine, in timp ce "stropirea" reprezinta eliminarea unui lichid cu aspect clar transparent din canalul urinar. Cand notiunile se amesteca, apare si confuzia.

