EXATLON SEZON 2. Mariana Nenu, sfaturi pentru viitorii concurenţii. "Acolo n-ai mamă, n-ai tată, nu există iubiri..."

Mariana Nenu este o femeie incercata de soarta, puternica si ambitioasa care vrea sa demonstreze ca poate face lucruri marete si la varsta de 46 de ani, scrie wowbiz.ro.

Maratonista a aratat la Exatlon ca are o vointa de fier, e sufletista si stie sa le dea si coechipierilor din efervescenta, determinarea si optimismul ei.

Citeşte şi Fosta iubită a lui Ionuţ Jaguarul, pregatită să meargă la Exatlon 2. Vezi cum se antrenează Nella

Ei bine, dupa eliminarea din competitia fenomen, Mariana s-a inscris din nou la ultramaratoane si a alergat sute de kilometri, de cele mai multe ori in scopuri umanitare.

Protagonista noastra asteapta cu sufletul la gura urmatoarea editie a supershow-ului Exatlon si are cateva sfaturi pentru viitorii "faimosi" si "razboinici" care se vor intrece peste mari si tari pentru marele premiu.

Mariana de la Exatlon, vorbe dure pentru Silvia Stroescu si Mirel Dragan. "Ii sfatuiesc sa stea departe de bisericute"

"Am vazut ca au fost anuntati doi viitori faimosi, Silvia Stroescu si Mirel Dragan. Sunt doi sportivi, sunt convinsa ca sunt disciplinati, muncitori si ambitiosi. Ceea ce ar trebui sa stie este ca acolo nu ai mama, nu ai tata, esti numai pentru tine si nu trebuie sa te lasi distras de barfe, intrigi, iubiri sau prietenii. Ii sfatuiesc sa stea departe de bisericute, de scandaluri si sa se concentreze pe probe. Prieteni adevarati nu prea poti sa ai in concurs ca, pana la urma, premiul este individual, nu merge catre o echipa. Oricum, este fenomenal acolo, o experienta inegalabila. Si eu m-as fi intors daca ar fi permis asta regulamentul", a declarat Mariana.

Cine este Mirel Dragan?

Mirel Dragan este un luptator de kempo, multiplu campion mondial, european si national.

"La varsta de 6 ani am inceput sa practic artele martiale la clubul sportiv Kokusai, sub indrumarea maestrului Vasile Coroi cel care, copil fiind, mi-a insuflat pentru totdeauna pasiunea pentru acest domeniu. A fost o perioada foarte frumoasa in care am invatat extraordinar de mult, am participat la competitii pentru copii si juniori si am castigat numeroase titluri de campion national. Indiferent cat de sus voi ajunge in sport sau in viata, Sensei Vasile Coroi va avea intotdeauna un loc special in sufletul meu pentru felul in care s-a implicat si m-a format ca sportiv si ca om.", a povestit Mirel Dragan pentru fpm.ro.

Cine este Silvia Stroescu?

Silvia Stroescu a obtinut aurul olimpic, cu echipa de gimnastica a Romaniei, la Atena, in 2004. In acelasi an, devenea campioana europeana, cu echipa, la Campionatele Europene.

In 2001, Silvia Stroescu aducea, de asemenea, medalia de aur Romaniei la Campionatele Mondiale de Gimnastica Artistica de la Gent (Belgia). Sportiva are in palmares 24 de titluri internationale si 17 titluri nationale, iar acum este, oficial, una dintre componentele echipei "Faimosii", la Exatlon 2.

"Povestea mea, ca a oricarei alte gimnaste a presupus ani de sacrificii, departe de familie, fara prieteni, o disciplina spartana si o copilarie petrecuta in sala de gimnastica. Toate pentru implinirea visului in care am crezut tot timpul, de cand aveam 4 ani si jumatate. A inceput ca o joaca, devenind an de an o provocare pentru mine, in dorinta de a ma autodepasi. Ambitia si pasiunea m-au ajutat de foarte multe ori sa depasesc momentele grele, sa lupt cu mine insami atunci cand aveam indoieli", a declarat Silvia Stroescu pentru zerofotbal.ro