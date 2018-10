Feng shui: Plante de apartament care atrag energii pozitive şi energii negative

De exemplu, bambusul, o planta excelenta in feng shui, poate fi de rau augur daca in locul in care este pozitionat "se lupta" sa supravietuiasca. Iar o planta care nu are o puternica semnificatie in feng shui sa fie vibranta, "vie" si sa iti aduca o stare de bine.

Feng shui: Plante de apartament care atrag energii pozitive

In aceasta categorie intra doua tipuri de plante: plante de apartament care purifica aerul si plante de apartament care aduc noroc la bani.

Plante de apartament care purifica aerul

Acestea aduc o energie buna atat in case, cat si in birouri, imbunatatind calitatea aerului. Gasesti aici plantele care purifica aerul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.