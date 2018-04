Fiul Mihaelei Rădulescu, Ayan, este plin de muşchi, la 14 ani FOTO

Mihaela Rădulescu (49 de ani) are cu ce se lăuda. Dacă în 2008, când vedeta s-a stabilit la Monaco, Ayan, fiul ei, era doar un puşti de grădiniţă, care-şi ţinea mama de mână la evenimente, iată că acum el face ravagii printre colegele de şcoală, dar şi pe Internet. Nu de alta, dar e şi deştept, şi frumos-foc. În plus, are un trup armonios, lucrat din greu la sala de sport.