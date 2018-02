Fotografie din anul 2118. Un călător în timp s-a întors în vremurile noastre să ne spună cum va fi lumea peste 100 de ani VIDEO

Bărbatul a acordat un interviu la tv, unde a prezentat şi o fotografie pe care susţine că a făcut-o în călătoria sa în viitor. În imagine se văd mai multe clădiri de tip zgârâie-nori cu o formă neobişnuită şi de culoare verde.



"Nu o să uit niciodată momentul în care am făcut poza. Eram la marginea oraşului, înainte să intru în el. Am aşteptat până azi să fac dezvăluirea pentru că nu am crezut că omenirea este pregătită să vadă asta", a declarat el. Alexander Smith avertizează că în 2018 există nenumărate ameninţări la adresa rasei umane, precum încălzirea globală, creşterea nivelului Oceanului Planetar şi emisiile mari de CO2.



Smith susţine că este vânat de CIA, în urma dezvăluirilor sale.

Poza din 2118, la momentul 16.45 al clipului: