Fratele Mădălinei Manole şi profilerul Mihaela Brooks, ameninţaţi cu moartea. "În cavou nu ai semnal..." FOTO

Amenintarile au aparut pe contul de socializare cu numele Madalinei Manole, administrat de Marian Manole–fratele Madalinei si Mihaela Brooks–profilerul din Canada care a adus argumente solide legate de ipoteza ca artista nu s-ar fi sinucis, scrie wowbiz.ro. Pe acest cont apar aceste dezvaluiri, iar cei doi si-au asumat faptul ca sunt administratorii paginii inca de la aparitia ei.

In acest context, o persoana necunoscuta care ascunde sub pseudonimul „Dani Daniel" si posteaza de pe un cont fals, i-a anuntat pe administratori ca „daca o mai pomeniti, o sa urmati". Chestionat in legatura cu aceasta afirmatie, necunoscutul a revenit: "Stai cu pamantul in gura. E mai bine pentru tine", a scris acesta. Ulterior, acesta facut si un soi de gluma macabra: "In cavou nu ai semnal?".

Postarile sunt cu atat mai socante cu cat pe pagina respectiva nu vin decat fanii declarati ai Madalinei Manole. Multi dintre ei sunt in continuare convinsi ca artista nu a vrut nici un moment sa se sinucida.