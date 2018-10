HALLOWEEN 2018. Ce ne învaţă BIBLIA cu referire la SĂRBĂTOAREA SPIRITELOR. "Este o urâciune în faţa Domnului..."

Haloween-ul este sărbătorit în noaptea de 31 octombrie, deși în unele țări data sărbătorii variază — de exemplu, în Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie. Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows' Even, numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților, sărbătoare cu care Halloweenul a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul occidental — catolic și protestant, deoarece în aceste culte creștine, ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie.

Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, care reprezintă Lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători, copiii se maschează în vrăjitori, mumii sau alte personaje și colindă pe la case întrebând „Trick or Treat?" (Păcăleală sau dulciuri?), ca o amenințare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă. În alte țări, Halloween este serbat prin parade și carnavaluri.

Istoricul Nicholas Rogers, care a explorat originile Halloweenului, observă că în timp ce „unii folcloriști i-au detectat originile în sărbătoarea romană a Pomonei, zeița fructelor și semințelor, sau în festivalul morților denumit Parentalia, sărbătoarea este cel mai frecvent legată de festivalul celtic Samhain, scris inițial Samuin". Numele provine din irlandeza veche și înseamnă „sfârșitul verii". Snap-Apple Night de Daniel Maclise prezentând o petrecere de Halloween în Blarney, Irlanda, în 1832 Festivalul Samhain sărbătorește sfârșitul „jumătății luminoase" a anului și începutul „jumătății întunecate", și este uneori considerat a fi „Anul Nou Celtic".

Vechii celți credeau că granița dintre lumea aceasta și cea de dincolo se slăbește în ziua de Samhain, permițând spiritelor, bune sau rele, să o traverseze. Strămoșii familiei erau cinstiți și invitați acasă, în timp ce spiritele rele erau gonite.

Se crede că nevoia de a îndepărta spiritele rele a dus la purtatul de costume și măști. Ei îndepărtau spiritele rele deghizându-se ei înșiși în spirit rău pentru a le evita. În Scoția, rolul spiritelor era jucat de tineri îmbrăcați în alb cu fețele mascate sau înnegrite. Samhain era o vreme când se făceau provizii de iarnă și se tăiau animalele pentru a păstra carnea peste iarnă. Focurile de tabără jucau și ele un rol în festivități. Toate celelalte focuri erau aprinse de la focul cel mare. Oasele animalelor tăiate erau și ele aruncate în foc. Uneori se aprindeau două focuri unul lângă altul, iar oamenii și animalele treceau printre ele ca ritual de purificare.

Care este originea numelui "Halloween"?

În anul 835 papa Grigorie al IV-lea schimbat ziua celebrării tuturor martirilor de la data de 13 mai la data de 1 noiembrie. Mai târziu, această sărbătoare s-a numit "Ziua tuturor Sfinţilor" (All Saints Day). Noaptea dinaintea acestei sărbători, adică seara de 31 octombrie şi-a căpătat numele de All Hallow's Even sau "Holly Evening" care în traducere înseamnă seara sau noaptea tuturor sfinţilor. Apoi, numele a fost scurtat până la felul cum îl cunoaştem azi – Halloween.

Ce sărbătoresc oamenii la Halloween?

Este evident că în lumea noastră de azi nimeni nu-şi mai aminteşte de sfinţi şi această seara a fost transformată în una când oamenii imitează duhurile rele, scheletele, pisici negre, tot felul de grozăvii şi parcă imitează duhurile necurate prin toate acţiunile lor. Istoria ne arată că Biserica Catolică în persoana Papei Grigorie IV a făcut încercarea să înlocuiască o sărbătoare păgână cu una creştină, dar în rezultat sărbătoarea păgână şi drăcească a absorbit cu totul în sine orice aspect creştinesc al sărbătorii.

Ce spune Dumnezeu despre practicile Hallloween-ului?

La Halloween cei maturi şi copiii se îmbracă în haine de vrăjitori iar cei mari apelează la practici oculte și cheamă morții fiind de asemenea mascați în tot ce este diabolic. În cartea Deuterenom, Dumnezeu a poruncit astfel:

"După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta". (Deuteronomul 18:9-14)

Apoi, în cartea Levitic această poruncă este repetată:

Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Leviticul 19:31)

Este absolut clar că toate aceste practici sărbătorite la Halloween, măcar și sub formă de glumă, sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu și îi spurcă pe oameni. Noi, creștinii, trebuie să ne ținem cât mai departe de ele.

Vânzări de miliarde de dolari în SUA, pentru decorațiuni de Halloween

La noi, petrecerile de Halloween s-au ţinut lanţ în weekend, însă, peste Ocean, atmosfera continuă să fie de groază până pe 31 octombrie cel puțin, scrie stirileprotv.ro.

mericanii aşteaptă această zi ca să pornească la colindat prin cartier, însoţiţi de copii costumaţi.

Şi, ca în fiecare an, şi-au umplut casa şi grădina cu decoraţiuni cât mai spectaculoase și înfiorătoare.

Marile magazine din Statele Unite sunt încărcate cu decoraţiuni pentru Halloween. Nu vorbim doar de dovleci şi costume, ci si de dragoni care scot aburi pe nări, de vârcolaci înspăimântători şi de vrăjitoare.

Robert Flores, angajat Home Depot: "În comparaţie cu anii trecuţi, spaţiul alocat decoraţiunilor de Halloween a crescut considerabil, aproape de trei ori. Avem numeroase produse care îi vor ajuta pe clienţii noştri să-şi transforme curtea într-un platou de filmare."

Un ornament care se mişcă, scoate aburi sau sunete înspăimântătoare costă aproximativ doua sute de dolari. Ca să obţină efectul dorit, clienţii cumpără mai multe. Mai ales că Halloweenul este, precum Crăciunul, motiv de întrecere între vecini la capitolul decoraţiuni pentru casă şi grădină.

Robert Flores, angajat Home Depot: "Avem decoraţiuni gonflabile care au între doi şi trei metri jumătate înălţime, decoraţiuni robotizate de înălţimea unui om. Avem un dragon de dimensiuni uriaşe, ceva ce nu am mai avut până acum."

Estimările arată că americanii vor cheltui numai pentru decoraţiuni 2,7 miliarde de dolari. Alte aproape şase miliarde sunt scoase din buzunare pentru costume, dulciuri şi petreceri tematice. Cifrele sunt însă într-o uşoară scădere faţă de anul trecut, deşi startul vânzărilor s-a dat mai devreme.

Frank Mottek, analist: "Retailerii încep să vândă produse tematice mai devreme ca niciodată. Unele magazine au început încă din august să pună pe rafturi bunătăţi de Halloween. Eu n-am mai văzut aşa ceva. În septembrie, au început să ajungă în magazine şi decoraţiunile de Crăciun, spre surprinderea tuturor."

Însă americanii nu-şi costumează doar copiii, ci şi animalele de companie. Potrivit estimărilor, vor cheltui pentru asta jumătate de miliard de dolari.