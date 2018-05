Mesaj emoţionant al fiicei lui Hanibal Dumitraşcu. Psihologul va fi înmormânatat marţi la cimitirul Sf. Vineri din Capitală.

"Vă mulţumim că sunteţi alături de noi în aceste clipe foarte grele. Susţinerea voastră ne încarcă cu putere şi ne ajută să facem faţă celui mai greu moment din viaţa noastră. Cel mai bun si iubit tată, soţ minunat, psiholog deosebit şi mentor pentru mulţi oameni pe care i-a îndrumat în viaţă cu atâta dedicare şi pasiune, tatăl nostru, Hanibal Dumitraşcu, va fi condus pe ultimul drum marţi, 22 mai, la cimitirul Sf. Vineri. Cei care l-au iubit şi vor să-şi ia rămas bun, vă aşteptăm şi mâine, la Biserica Acoperământul Maicii Domnului, str. Navigaţiei, sector 1, Bucureşti", a anunţat fiica psihologului Hanibal Dumitraşcu.

Psihologul Hanibal Dumitraşcu a murit duminică la numai 54 de ani la Spitalul Universitar Bucureşti. In urma lui au ramas doua fete. Maria, cea mare, ii urmeaza in cariera. A facut Psihologia si are un master in Psihotraumatologie si Asistare psihologica. Ioana, celalta fiica, urmeaza sa fie medic veterinar.