HOROSCOP 23 februarie 2018. Ce zodie nu trebuie să creadă tot ce i se spune

ZODIA BERBEC

Nu te astepta ca relatia dintre sexe opuse sa se desfasoare pasnic si armonios, pentru ca oricum ai privi lucrurile, barbatul si femeia nu pot fi la fel. Daca celalalt ridica tonul, incearca sa aplanezi tu conflictul inainte de a deveni prea agresiv. Unul trebuie sa cedeze, deci fii tu balanta care mentine echilibrul intre energiile descatusate. Tu poti fi cheia armoniei depline intre partea masculina si cea feminina aflata azi in conflict, deci accepta faptul ca celalalt e nervos. In fond contrastele se atrag, deci nu-ti displace aceasta lupta intre un el si o ea, indiferent in ce tabara esti.

ZODIA TAUR

Visezi la clipa cand lumea iti va da dreptate si va recunoaste ca a gresit in etichetele pe care ti le-a pus fara sa le meriti. Tu ai rabdare, convins ca adevarul va iesi la iveala intr-o zi si nu e decat o chestiune de timp pana acolo. Intre timp nu sta pasiv, asteptand din cer o minune, ci cauta argumente, dovezi, documente eventual care sa iti sustina pozitia. Lupta pentru ceea ce ti se cuvine, ca e un drept luat, ca e o rectificare de imagine, ca e o informatie eronata imprastiata in jur, pentru ca ai toate sansele sa faci lumina.

ZODIA GEMENI

Nu te compara cu ceilalti pentru ca tu ai sigur un as in maneca de care vei sti sa profiti la momentul oportun. Te afli intr-un anturaj in care toti au ceva specific lor, ceva ce ii evidentiaza si ii recomanda, si la fel e si in cazul tau! Ai tendinta de a te la faptele celor din jur si, prin comparatie, sa-i vezi pe ei net superiori tie, ceea ce nu e deloc adevarat. Desi ai da randament mai bun pe cont propriu, nu te teme azi sa te alaturi unui grup mai larg de persoane si nu-i privi pe ei ca pe cei mai grozavi oameni din lume, pentru ca nici tu nu esti cu nimic mai prejos. Si tu ai atuurile tale, deci merita sa faci un pas in fata cu incredere si sa arati la ce esti TU cel mai bun.

ZODIA RAC

Nu a mai ramas nimic dintr-o stare de lucruri care a contat enorm pentru tine, iar acest gol ramas in urma te debusoleaza. Inca nu te poti elibera de ceea ce ai avut iar acum, ca nu mai e nimic, nu stii de ce sa te agati. Incearca sa nu ramai cramponat sau obsedat de acea stare de lucruri, de amintiri din trecut, de o fosta relatie care nu mai exista, de vremuri bune care s-au scurs demult. Revino in prezent si concentreaza-te pe ceea ce poti face de acum inainte, deoarece nu mai ai cum sa readuci la lumina ceva demult incheiat sau pierdut. Ce a fost a fost, accepta situatia si rupe-te de trecut, pentru ca, recunoaste si tu, nu mai poti avea ce era atunci.

ZODIA LEU

Primesti o veste care anunta un eveniment viitor caruia ii acorzi o semnificatie cu totul speciala. Emotia creste cu fiecare ora care te apropie mai mult de acel moment si se vede ca stai ca pe ghimpi. E o asteptare placuta totusi, deoarece iti legi toate sperantele entuziaste de acea clipa la care vei ajunge curand. Ba chiar ai dori sa sari deja peste unele etape ca sa vezi deja acel punct atins. Nu te grabi, chiar si aceasta asteptare are rolul ei, pentru ca te face sa privesti cu si mai multa bucurie evenimentul ce te va face fericit.

ZODIA FECIOARĂ

A amana la nesfarsit sa duci la capat o actiune nu e in avantajul tau. Lucrurile mergeau bine, se acumulau noi si noi informatii utile in acest sens, dar tu mai ai unele retineri si nu ai curaj sa continui. Ai impresia ca nu e bine ceea ce se cladeste sub ochii tai, si dintr-o nevoie imensa de perfectiune, preferi sa mai muncesti, sa mai repari cate ceva pe ici, pe colo, pe parcurs. Interesant e ca aceasta erai pe calea cea buna, dar faci ocoluri mari, de teama de a nu-i pune punct inainte de a fi la maxim la care poti ajunge. Nu mai tergiversa lucrurile: ai ajuns la o concluzie, gata, asuma-ti-o si fa-o publica drept final al acestui proiect. E perfect asa cum e!

ZODIA BALANŢĂ

Priveste inapoi cu iubire, fara pic de manie sau regret, pentru ca tot ce ai trait inainte face parte din experienta ta de viata. Nu conteaza ca ai trecut si prin momente dificile sau ca duci dupa tine amintiri urate, ci priveste trecutul cu recunostinta pentru tot ce ai acumulat pana aici. Daca nu ai fi avut si astfel de momente, mai putin placute, cum ai fi invatat tot ceea ce stii in acest moment? Omul invata mult mai bine din situatii dificile, decat daca le-ar primi pe toate usor pe tava, ca atare multumeste ca ti s-au predat atatea lectii utile. Tine-le minte si foloseste-le cu inima deschisa!

ZODIA SCORPION

Te afli intr-un punct greu al unui proiect profesional, dar nu trebuie sa scazi ritmul ci sa tragi tare, mai departe, pentru ca de efortul depus acum depinde impresia pe care o lasi celor din jurul tau. Nu trebuie sa spui nu la nicio provocare, sa nu te eschivezi de sarcini, sa nu pasezi altora, ci sa-ti asumi totul cu responsabilitate. Fii sigur ca tot acest efort merita si conteaza la final, cand vei culege roadele muncii tale. Acum da, poate e mai greu, poate te streseaza la maximum, dar vei vedea ca fiecare gest de acum mai pune o caramida la cariera ta viitoare, la imaginea ta de profesionist catre care te indrepti.

ZODIA SĂGETĂTOR

Esti prins la mijloc intr-o situatie in care te simti clar defavorizat si esti gata sa abandonezi lupta, infrant de minciuni si gesturi incorecte. Nu te lasa doborat: ceva in adancul sufletului tau iti spune ca nu ai nicio vina, ca nu tu ai cauzat acel dezechilibru pentru care esti criticat sau acuzat, dar trebuie sa-ti aduni fortele si sa demonstrezi care e realitatea. Detii toate resursele si dovezile necesare in favoarea ta, ca atare nu te lasa dominat de altii care ar putea apela la tertipuri incorecte impotriva ta. Fii justitiarul drept care militeaza ferm pentru adevar si dreptate, si care reuseste sa faca lumina!

ZODIA CAPRICORN

Investesti multa pasiune in confortul locuintei tale, pentru ca aici te simti tu cel mai bine. Orice gest dedicat infrumusetarii spatiului in care te afli, orice actiune prin care maresti confortul zonei tale de lucru, va avea efecte excelente si asupra tonusului tau general. Un mediu organizat, curat, frumos decorat, aerisit si luminos va genera exact atmosfera de care ai nevoie pentru a face totul cu succes, ca atare primul lucru pe care trebuie sa-l faci atunci cand intri intr-un spatiu nou, e sa faci curatenie. Un cat de mic artificiu de decor va face chiar si din cel mai tern spatiu, un loc de vis!

ZODIA VĂRSĂTOR

Iti faci serioase procese de constiinta pentru ca te afli intr-un punct in care nu ai voie sa faci greseli, nici sa te joci, nici sa te abati de la reguli. Ti se cere concentrare si atentie, probabil avand in fata ta documente importante, cifre sau alte detalii foarte riguroase pe care trebuie sa le respecti intocmai. Acum poti arata cat de serios ti-ai facut temele si cat de atent le-ai rezolvat pe toate inainte, deoarece esti intr-un moment in care se vad rezultatele muncii tale depuse pana acum. Lasi o impresie foarte buna oriunde te-ai prezenta prin functia ta oficiala, lumea te apreciaza pentru modul matur in care iti onorezi indatoririle, si e firesc sa fii din ce in ce mai multumit de tine cand vezi ca bine se aranjeaza toate pe fagasul normal. Mergi mai departe in acelasi fel: asa e just, legal, perfect pentru tine.

ZODIA PEŞTI

Tii in adancul sufletului o mare suferinta, o dezamagire pe care nu ai reusit pana acum s-o alungi, dar fii atent azi la semnalele care vin spre tine. Poate fi exact leacul de care aveai nevoie pentru a repara problema, pentru a te elibera de acel stres, pentru a-ti recapata finalmente linistea si buna dispozitie. Stateai ca pe ghimpi in asteptarea unui miracol care azi ar putea ajunge la tine sub diverse forme: o veste buna, o sansa de impacare cu cineva, o rezolvare tardiva la o problema mai veche, deci nu-ti turna cenusa in cap pentru cine stie ce esec care te macina, pentru ca solutiile vin de unde nici nu te astepti. Te vindeci de suparare si pesimism, ca prin farmec!