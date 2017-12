Horoscop dragoste, săptămâna 1-7 ianuarie. Semne bune anul are! Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop dragoste. Berbec

Oameni foarte importanti intra in viata ta si au o influenta pe care cu greu a-i fi acceptat-o in alte circumstante. Dar dragostea e oarba.

Taur

Primesti ajutor de la toata lumea din jurul tau, in special de la persoanele de sex opus. Daca esti intr-o relatie, s-ar putea sa starnesti gelozia partenerului. Daca esti singur, sansele sa-ti intalnesti jumatatea sunt mari.

Gemeni

Vorbesti cu usurinta despre sentimente, esti mai atent la nevoile celorlalti. O perioada excelenta sa vorbesti sincer si deschis despre framantari din trecut.

Rac

Ai o imaginatie bogata, mai ales in dormitor, iar partenerul de cuplu este incantat de semnele pe care le are noul an pentru cuplul vostru. Daca esti singur este o perioada propice sa-ti iei un angajament ferm.

