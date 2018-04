Horoscop erotic mai 2018. Situaţii fierbinţi pentru toate zodiile. Cine trebuie să rişte în dragoste

Afla ce iti rezerva astrele in plan amoros in luna mai 2018.

Horoscop erotic mai. Berbec

Soarele este in opozitie cu Jupiter in Scorpion incepand din 8 mai, ceea ce se traduce prin „cu cat mai mult, cu atat mai bine". Ai nevoie de mai multa dragoste si, uneori, ai senzatia ca nu o primesti. Situatia se intensifica pe masura ce te apropii de Luna noua din jurul datei de 15 mai. Marte si Uranus au si ele o vibratie care te fac sa vrei si mai mult. Jucarii erotice, nebunii in pat, comentarii sexy. Cam asa ar arata luna mai pentru Berbeci pana la Luna plina in Sagetator din 29 mai. Vorbeste deschis cu partenerul si poti avea tot ce-ti doresti in ultima luna a primaverii.

Horoscop erotic mai. Taur

O luna noua senzuala in semnul tau, in 15 mai, iti aduce un plus de imaginatie in pat. Noptile se anunta fierbinti, iar partenerul este gata sa-ti indeplineasca orice fantezie. Trigonul Jupiter-Neptun din 25 mai intensifica tairile. Iti cresc abilitatile de seductie, iar daca esti singur vei cuceri cu usurinta persoanele de sex opus. Luna plina din 29 mai aduce multa intimitate. Esti romantic si dai frau liber emotiilor puternice. Daca esti singur, atentie la relatiile pasagere. Desi nu esti adeptul acestora, s-ar putea sa fii tentat sa risti si nu faci bine deloc.

Horoscop erotic mai. Gemeni

Luna mai este fierbinte-fierbinte. Esti maestru in arta seductiei, mai ales cand vine vorba despre cuvinte. Ai un vocabular care infierbanta mintea partenerului. Luna noua din 15 mai iti aduce situatii profunde de intimitate. Vei profita de fiecare moment in care esti singur cu partenerul de cuplu. Iar daca esti singur, este posibil sa te aventurezi in multe relatii de-o noapte. Patrarul Lunii din 19 mai aduce si mai multa pasiune in dormitor si o tii asa pana la finalul lunii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.