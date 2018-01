HOROSCOP IANUARIE 2018: Cum începi prima lună, aşa va fi tot anul. Previziuni pentru fiecare zodie

HOOSCOP IANUARIE 2018 2018: E o perioada in care simtim nevoia sa ne reinventam, sa trecem la un noua etapa de viata, sa ne transformam trupeste si sufleteste, sa ne remarcam, sa evoluam pe toate planurile. Avem Luna Plina in Rac pe 2 ianuarie, Luna noua pe 17 ianuarie si multe schimbari in mersul planetelor, care ne fac mai productivi si dornici sa experimentam.

HOOSCOP IANUARIE 2018 Berbec: ti-e foarte bine din punct de vedere profesional

Ai petrecut pe cinste, dar esti neobosita, iti incarci bateriile de pe o zi pe alta, motivata de toate obiectivele pe care ti le-ai pus in gand. Latura financiara nu e bine aspectata pana la jumatatea lunii, apoi lucrurile isi revin spectaculos si ai parte de castiguri nesperate, poate si de o promovare. Oricum, ti-e foarte bine din punct de vedere profesional. Imunitatea iti joaca feste si e posibil sa te pricopsesti cu vreo raceala, daca ai tot fentat virozele pana acum. Mai multa odihna, un pic de miscare si te pui repede pe picioare!

Horosocop ianuarie Taur: lasa orgoliul deoparte si accepta ajutorul care ti se ofera

Chiar daca la inceput de an ba nu-ti convine una, ba alta, ai toane si nu esti in cea mai buna forma, luna ianuarie e per ansamblu una de-a dreptul reusita. Nu lasa proasta dispozitie sa puna stapanire pe tine! Mai ales ca stai bine cu sanatatea si iti surade norocul in cariera, daca nu lasi oportunitatile sa treaca pe langa tine! Lasa orgoliul deoparte si accepta ajutorul care ti se ofera, uneori lucrul in echipa aduce avantaje nebanuite. Zambeste, bucura-te de familie, de cei dragi si concentreaza-te pe partea plina a paharului!

HOOSCOP IANUARIE 2018 Gemeni: concetreaza-te asupra carierei

In prima parte a lunii n-ai cel mai bun tonus, te simti obosita si fara niciun chef, dar fii fara grija, iti revine energia cat de curand. Nu face eforturi si nu te suprasolicita! In perioada asta, concentreaza-te asupra carierei! Tine cont de sfaturile pe care le primesti de la cei mai experimentati decat tine si, la nevoie, fa mici compromisuri, te pot ajuta sa devii mai productiva si sa-si cresti castigurile financiare. Esti mai activa decat de obicei din punct de vedere social, iti doresti sa fii remarcata, sa iesi in evidenta.

HOOSCOP IANUARIE 2018 Rac: schimbarile te obliga sa te concentrezi pe viata profesionala

Iar n-ai stare, te agiti, te preocupi excesiv de fiecare detaliu si vrei sa fie toate puse la punct. Opreste-te din alergatura, nu trebuie sa faci in ianuarie planuri chiar pentru tot anul. Lucrurile se mai rezolva si de la sine, pe parcurs... Plus ca luna asta actiunile altora au mai mare impact asupra vietii tale decat propriile actiuni si dorinte, asa ca e inutil sa incerci sa detii controlul. Chiar daca pui mereu familia pe primul plan, schimbarile din cariera te obliga sa acorzi intaietate acestui aspect si sa te concentrezi pe viata ta profesionala.

HOOSCOP IANUARIE 2018 Leu: ai toate sansele sa-ti gasesti perechea

Astrele te sustin, incepi anul in forta. Nu mai face din tantar, armasar, dupa cum ti-e obiceiul si vei avea parte de mai multa veselie si de mai putine drame inutile. O provocare pentru tine luna asta: ai rabdare! Asculta-i pe ceilalti, fii deschisa la dorintele lor si un pic mai flexibila. Esti mai hotarata ca niciodata sa-ti imbunatatesti stilul de viata. E un moment prielnic sa te apuci de sport sau sa incepi o dieta. Daca esti singura, ai toate sansele sa-ti gasesti pereche!

HOOSCOP IANUARIE 2018 Fecioara: te implici in tot felul de activitati

Daca ai avut ceva probleme de sanatate in decembrie, acum esti salvata! Cheful de petrecere e inca la cote inalte, spiritul sarbatorilor pluteste in aer, te simti ca-ntr-un concediu prelungit. Chiar ar fi bine sa-ti mai iei cateva zile libere, ca sa incepi anul odihnita si cu zambetul pe buze. Te implici in tot felul de activitati distractive, traiesti intens fiecare clipa si foarte bine faci! Daca vrei sa pui pe picioare un nou proiect, ai din plin sustinere astrala, asa ca nu mai amana!

HOOSCOP IANUARIE 2018 Balanta: primesti ajutor financiar de unde nu te astepti

Esti predispusa la excese, ai vrea sa faci de toate dintr-o data! Chiar daca simti ca poti muta muntii din loc, fa-ti un plan de bataie si actioneaza pas cu pas, ca sa nu te epuizezi din prima. Starea ta de sanatate e destul de fragila acum, stresul isi spune cuvantul si ai nevoie de multa odihna. Castigurile materiale sunt foarte bine aspectate, primesti ajutor financiar de unde nici nu te-astepti! Viata profesionala si cea personala se intersecteaza intr-un mod neasteptat si benefic...

Horoscop Scorpion ianuarie: dragostea pluteste in aer

Cu sanatatea nu stai chiar bine, iti dau tarcoale mici dureri, insomnii, o stare de epuizare care parca nu mai trece. Menajeaza-te, ia un supliment de vitamine si creste portia de fructe si legume din meniul zilnic! Daca incepi acum o cura de slabire sau vreun program organizat care presupune miscare si regim alimentar, o sa vezi rezultatele imediat. Cel mai bine stai pe plan sentimental, dragostea pluteste in aer si vei trai experiente senzuale intense.

Horoscop Sagetator ianuarie: esti printre favoritele zodiacului in luna ianuarie

Esti printre favoritele zodiacului in luna ianuarie. Ai noroc si o energie de invidiat! Arati impecabil, esti in forma si-ti pui atuurile in evidenta cum nu se poate mai bine. Daca primesti o oferta de a te implica intr-o noua afacere, ai toate sansele sa fie de bun augur. Intuitia te ajuta sa iei cele mai bune decizii in viata profesionala, urmate de castiguri pe masura. Mici probleme pot sa apara doar in plan familial, dar cu un pic de intelegere, armonia e ca si la ea acasa.

HOOSCOP IANUARIE 2018 Capricorn: toate lucrurile vor iesi mai bine decat te asteptai

Ai sanse sa-ti iasa toate exact cum iti doresti sau chiar peste asteptari, nu degeaba esti sarbatorita lunii! Recomandarea noastra este sa te rasfeti cat de mult poti. Pleaca din oras cateva zile, cumpara-ti haine, accesorii, produse de beauty, poate un abonament la sala sau la masaj. Pe plan profesional, planetele sunt capricioase, s-ar putea sa intampini ceva obstacole, mici discutii in contradictoriu, dar cu strategia potrivita le depasesti cu brio!

Horoscop Varsator ianuarie: gandeste pozitiv, toate au o rezolvare

Tot inceputul este greu. Mai ales daca in loc sa te bucuri de noul drum, te framanti pentru ce a fost sau o sa fie. Astrele se pun de-a curmezisul fericirii tale coplesindu-te cu o doza consistenta de emotii si griji inutile, mai ales daca nu stai prea bine cu banii si esti nevoita sa te imprumuti chiar din ianuarie. Gandeste pozitiv, toate au o rezolvare! Cu sanatatea stai foarte bine, asa ca ai putere de munca si energie sa treci peste toate neplacerile si temerile.

HOOSCOP IANUARIE 2018 Pesti: e o perioada potrivita regasirii spirituale si meditatiei

Sanatatea nu e foarte bine sustinuta din punct de vedere astral in ianuarie, dar un pic mai multa grija de tine te pune la adapost pe viitor. Spune stop exceselor culinare si incepe o cura antitoxine! Profesional iti merge bine; chiar daca multi in jurul tau n-au chef de lucru, tu esti in verva si te mobilizezi. Pe plan sentimental e posibil sa ti se aprinda calcaiele dupa cineva pentru care nu prezinti acelasi interes. Ai grija cat te implici, ca nu cumva sa suferi!E o perioada potrivita regasirii spirituale si meditatiei.