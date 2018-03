Întrebări delicate pe care te jenezi să le adresezi în mod direct medicului

Site-ul Thefrisky.com ne ofera un top 6 al celor mai des intalnite, dar si delicate, intrebari care ne bantuie mintea, dar pe care nu avem curajul mereu sa le si formulam tare catre medicul nostru. Si, evident, raspunsurile lor.

1. Am un san mai mare si unul mai mic. Nu e o diferenta foarte vizibila, dar... unul umple mana, in timp ce altul... lasa loc. E sau nu ok?

Stai calma, e 100% perfect normal! Deci, daca la unul porti cupa C si la altu cupa D, nu e nimic in neregula, conform tuturor constatarilor stiintifice de pana acum. Singurul lucru care ar trebui sa dea de gandit este o modificare recenta si pe parcurs a dimensiunilor sanilor, ceva altfel decat ai fost obisnuita. De asemenea, daca simti, la palpare, o altfel de masa carnoasa decat consistenta obisnuita a sanului. Atunci prezinta-te la medic. Altfel... singura problema ar putea fi dificultatea in a-ti gasi un sutien.

2. Ce fac daca prezervativul ramane inauntru, adanc? Trebuie sa merg la medic sa-l scoata?

Vaginul nu este un spatiu fix delimitat. O data cu excitatia, el creste in dimensiuni, atat in lungime, cat si in latime. Si atunci prezervativele se mai pierd... Vestea buna este ca nu poate fi decat inauntru, intr-un spatiu delimitat, si intr-o pozitie relaxata ar trebui sa ajungi sa-l iei cu degetele. Oricum si daca nu ajungi, mergi la primul spital din apropiere si se rezolva cat ai clipi. Relaxeaza-te, insa, ca prezervativul n-a cazut intr-un abis si nu vei mai da niciodata de el.

