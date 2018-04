IZVORUL TAMADUIRII 2018. Care este rugăciunea pe care o spun creştinii în această zi

IZVORUL TAMADUIRII 2018. Potrivit Traditiei, Leon, pe cand era neincoronat, intalneste un batran orb in gradina din apropierea vechii cetati bizantine. Dupa ce discuta cu acesta despre Dumnezeu si Invierea Domnului, orbul ii cere sa-i dea apa si sa-l duca in cetate. Leon cauta in imprejurimi un izvor si in momentul in care constata ca nu are de unde sa-i daruiasca orbului apa, i se descopera Maica Domnului si ii spune: "Nu este nevoie sa te ostenesti, caci apa este aproape. Patrunde, Leone, mai adanc in padure si, luand cu maini apa tulbure, potoleste cu ea setea orbului si unge cu ea ochii lui cei intunecati". Facand ascultare, Leon gaseste izvorul, ii potoleste setea orbului si dupa ce-l spala pe acesta pe fata, apa ii daruieste puterea sa vada.

Citeşte şi IZVORUL TĂMĂDUIRII, ziua în care se sfinţesc apele. Ce nu au voie FEMEILE să facă în această zi

Ca urmare a vindecarii minunate, cand Leon cel Mare ajunge imparat, zideste pe locul vindecarii o biserica in semn de recunostinta pentru ajutorul primit de la Maica Domnului.

Iată ce rugăciune se rostește cu ocazia acestei sărbători:

"Doamne Dumnezeule Atotputernic, doctorul sufletelor și vindecător al organismelor, iartă-ne fiecare păcat pe care l-am făcut accidental sau involuntar. Robul tău (n.r. numele) cer umilr iertare, iluminare și vindecare. Luminează-ne ochii, curăță-ne corpul de orice boală și îndrumă-ne pe calea credinței tale sfinte. Doamne, ține departe toți dușmanii vizibili și invizibili și binecuvântat să fie Duhul tău de viață, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin".

Citeşte şi IZVORUL TAMADUIRII 2018. Ce nu trebuie să faci vineri: E păcăt de boală până la moarte