Loredana Chivu, ANUNŢ despre sarcină. "După naştere, o să ma operez...."

Loredana Chivu vrea sa aiba trei copii, iar dupa ce va deveni mamica vrea sa isi mai faca cateva operatii, scrie wowbiz.ro.

„Am primit inelul fără cerere. Mihai (n.r.- iubitul ei) este un bărbat blând şi educat. După naştere o să mă mai operez. Acum vreau doar să mă întreţin. Mă gândesc să fac trei copii. Întâi vreau să mă mărit şi după primul copil. Sunt o tipă organizată şi ştiu ce vreau. O să fiu o mămică modernă şi o să mă las pe mine pe locul doi. O să muncesc în continuare, dar nu o să renunţ nici la sală. Este greu să fii eu. Nu toată lumea mă place şi nu mă înţeleg chiar toţi. Povestea cu lumea mă afectează mai puţin. Există un stil Loredana Chivu. Eu consider că sunt o influenţă bună. Aş vrea să fie toate femeile ca mine. Nu mi-a fost niciodată ruşine să recunosc că am vândut cartofi în piaţă. Nu am multe operaţii, chiar dacă este greu de crezut", a declarat Loredana Chivu la TV.