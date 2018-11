Maria Grapini, victima unui accident rutier, în Capitală. Taxiul în care se afla a fost lovit în plin

„Am stat mult să mă gândesc dacă să împărtăşesc sau nu ceea ce mi s-a întâmplat! Ca să mă liniştesc, o fac! Azi când mergeam spre televiziune (...) am avut parte de un accident! Eram în taxi şi brusc, o maşină a vrut să întoarcă pe loc nepermis şi ne-a lovit în plin!Taxiul a fost făcut zob! Nu ştiu cum am scăpat doar cu lovituri mici la genunchi şi la cap!", a scris Maria Grapini, pe Facebook.

Europarlamentarul susţine că a plecat către sediul televiziunii cu maşina unui bărbat aflat în trafic.

„Am plecat la emisiune cu maşina unui domn care era în trafic, nu ştiu dacă s-a văzut la emisiune spaima prin care a trecut dar îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a salvat! Cred că îngerul meu a fost la post! Vă doresc seară bună! Doamne ajută!", a completat Maria Grapini.