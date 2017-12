Monica Gabor a recunoscut că Irina mai are un frăţior FOTO

Totul a pornit de la un clip video postat de Irinuca pe vlogul ei, in care fetita apare alaturi de un baietel cu trasaturi asiatice pe care il numeste "fratiorul" ei.

Monica l-a confirmat pe "fratior" intr-o forma sau alta. Fosta doamna Columbeanu a postat o fotografie in care apare alaturi de Irina si de baietel. In imagine, Monica a scris "mother" (mama) versus "brother" (frate). "Who knows me better?" (Cine ma cunoaste mai bine?).

