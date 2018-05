O nouă lovitură pentru Anamaria Prodan! Ghinoanele par să se ţină lanţ pentru celebra impresară

Din octombrie 2017, firma Anamariei Prodan este somata de Fisc sa-si plateasca datoriile. Ea este asociata cu sotul ei, Laurentiu Reghecampf.

Este vorba despre „Reghe Building SRL" care, pe 11 octombrie 2017, a primit de la Administratia Sector 2 a Finantelor Publice-Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice, un anunt colectiv.

„In temeiul in temeiul art. 47 alin. (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili", se arata in documentul in care se afla si numele firmei „Reghe Building SRL".

Firma Reghe Building SRL, indicată în documentul de plată dinspre Pandurii către Anamaria Reghecampf, îi are drept asociaţi pe soţii Reghecampf. Domeniul principal de activitate este "Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, a scris gsp.ro.

Conform datelor de la Registrul Comertului, datoriile firmei, la finalul lui 2016, erau de aproximativ 1,3 milioane de lei.