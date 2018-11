Oana Roman, în perfuzii pe patul de spital. "Am învins moartea luptându-mă corp la corp cu ea..." FOTO

Oana Roman este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi, scrie wowbiz.ro. Ea şi-a dorit foarte mult o familie şi în urmă cu patru şi jumătate a adus-o pe lume pe fiica ei Isa. În urma operaţiei de cezariană ea a rămas cu probleme de sănătate şi a suferit mai multe intervenţii chirurgicale.

Recent ea a mers la spital pentru un set complet de analize şi a şinut să împărtăşească acest lucru cu prietenii ei virtuali şi să îi îndemne să meargă la medic în mod regulat. Ea le-a sătuit pe femei să viziteze ginecologul cel puţin de două ori pe an.

"Sunt 4 ani şi jumătate de când am învins moartea luptându-mă corp la corp cu ea! De atunci nu mai sunt la fel şi permanent îmi apare câte un gând, dacă o să mai am probleme, şi la orice mică durere în zona abdomenului mă duc imediat la doctor la control! Azi a fost unul din acele momente şi am profitat pentru a-mi face un set complet de analize. Nu mă opresc din a spune tuturor cât e de important să mergi la control periodic, să-ţi faci analize măcar o dată pe an, să mergi la ginecolog măcar de 2 ori pe an! Astfel poţi preveni şi ştii mereu cum eşti şi cum stai din punct de vedere medical! Un set de analize măcar o dată pe an poate face uneori diferenţa între a fi şi a nu mai fi!", a scris ea pe pagina ei de Facebook alături de fotografia în care apare cu perfuzia în braţ.