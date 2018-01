Oana Roman are probleme de sănătate. Mesaj DISPERAT: "M-a pus la pat!"

Oana Roman a ajuns la pat din cauza unei răceli.

"Pe mine răceala m-a pus la pat!", a scris vedeta pe contul personal de socializare, în timp ce fanii au reacţionat imediat: "Cred că ar fi mai bine să mergi la medic. Eu am aşteptat zece zile şi n-a fost bine", "Mănâncă usturoi crud trei zile, e foarte bun contra răcelii. Multă sănătate!".

"Ca toată lumea, îmi fac la sfârşit de an un mic bilanţ! O retrospectivă a ceea ce am realizat sau nu în anul care a trecut! Pentru mine a fost un an bun. Pozitiv. Cu realizări profesionale şi linişte şi împlinire personală! Un minus ar fi la sănătate căci mi-a dat de furcă destul de tare o hipertiroidie care a declanşat brusc prin primăvară şi pe care încă o tratez. În rest multe împliniri. (...) A fost un an calm şi liniştit în familie, cu multe bucurii şi împliniri! Nu am călătorit destul şi sper la anul să recuperăm! Mă uit la poze şi îmi dau seama ce tur de forţă a fost şi câte evenimente frumoase am făcut! Sunt recunoscătoare pentru tot!", a mai scris Oana Roman pe Facebook.