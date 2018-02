Obiceiuri care afectează viaţa sexuală

In ultimii ani mijlocul lui a inceput sa ia proportii insa asta nu v-a impiedicat sa aveti o viata sexuala minunata. De fapt, potrivit unor studii, kilogramele in plus sunt un avantaj in cazul barbatilor. Astfel, potrivit unui studiu publicat in The International Journal of Impotence Research urmasii lui Adam cu un IMC (Indicele Masei Corporale) mai mare pot face dragoste, in medie, mai mult de sapte minute comparativ cu barbatii mai supli care rezista mai putin in pat. Grasimea poate reprezenta o protectie impotriva ejacularii precoce intrucat contine cantitati ridicate de estradiol – un hormon al sexual – care incetineste abilitatea barbatului de a ejacula. (Totusi, un nivel mult prea ridicat de estradiol poate duce la disfunctii erectile, o afectiune des intalnita in randul barbatilor obezi).

Jucaria sexuala gresita

Iepurasul tau de cauciuc „superenergizant" ar putea sa-ti puna bete in roate, insa tu nici macar nu esti constienta de asta. Unele jucarii sexuale (sapte din opt intr-un studiu realizat de Organizatia Olandeza de aplicare a descoperirilor stiintifice) contin in cantitati mari ftalati – substante chimice utilizate in industrie in calitate de plastifianti pentru productia de materiale plastice, vopsele, cosmetice. Problema este ca expunerea la ftalati (iar zona aparatului genital este extrem de vulnerabila) este asociata cu probleme grave de sanatate inclusiv reducerea nivelului de testosterone (care poate afecta dorinta sexuala) si a spermatozoizilor dar si anumite forme de cancer.

Fereastra dormitorului lasata deschisa

Barbatii nu sunt singurii ai caror extremitati au nevoie de caldura. Si in cazul femeilor se intampla exact acelasi lucru, in special in zona genitala. Intr-un studiu al orgasmului realizat de catre Universitatea din Groningen jumatate dintre cupluri nu puteau ajunge la climax. Problema era frigul din jurul picioarelor. Odata ce participantii au primit sosete, rata de succes a ajuns la 80%. Confortul este esential, in acest caz – zona creierului asociata cu senzatiile genitale este exact langa cea asociata cu senzatia de la picioare, scrie medicul Daniel Amen, in cartea sa, Unleash the Power of the Female Brain.

