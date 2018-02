Oracolscop Astrocafe.ro. Mesajele Osho Zen Tarot pentru săptămâna 5 - 11 februarie 2018

Berbec – Indragostitii

Ceea ce percepem ca fiind iubire include in realitate o paleta de vibratii, atat joase cat si inalte. Conditionarea societatii te-a impovarat cu tot felul de asteptari si reprimari care acum e posibil sa te faca sa te simti incorsetat. Iubirea adevarata respecta individualitatea partenerului, si atunci cand incepi sa o privesti astfel, intelegi ca de multe ori acesta actioneaza precum o oglinda. Iubirea are la baza libertatea, nu asteptarile sau nevoile. Exprima-ti cu autenticitate sentimentele in fata ta si a celorlalti.

Taur – Integrarea

Dualitatile vietii, asa cum le-ai experimentat pana acum, incep sa se topeasca una in cealalta, iar aceasta carte iti aduce constientizarea fuziunii, a creatiei de sine. Chiar daca mai simti in interiorul tau conflictul, decizia de a renunta la el iti apartine doar tie. Experimentarea dualitatii este o parte inerenta a existentei pe aceasta planeta, dar in momentul in care unifici cele doua aspecte, masculin si feminin, yin si yang, logic si ilogic, devii o fiinta completa. Esti sustinut sa traversezi cu usurinta aceasta perioada si sa-ti descoperi darurile ascunse.

