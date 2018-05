S-a deschis Portul Internaţional de la Turkmenbaşi

Conferinţa care a precedat ceremonia oficială de deschidere a portului, "Marele Drum al Mătăsii", a avut loc în regiunea turistică turkmenă Avaza şi a abordat perspectivele unui nou Drum al Mătăsii."Credem că este momentul să ne aplecăm foarte serios şi cu mare atenţie asupra revitalizării marelui Drum al Mătăsii şi trebuie să analizăm toate posibilităţile pe care acest drum le oferă", a spus, la conferinţă, Gurbanguly Berdimuhamedov. El a apreciat că "Marele Drum al Mătăsii nu înseamnă doar transport între zone geografice diferite", ci aspiră, de asemenea, să aducă o rezolvare la probleme politice, umanitare şi "încearcă să schimbe viziunea asupra lumii", informează Agerpres.



"Marele Drum al Mătăsii a fost creat să unească Estul şi Vestul, oameni diferiţi, de pe continente diferite, a fost construit pe conceptul respectului şi încrederii reciproce şi să faciliteze înţelegerea între ţări, deschiderea noastră", a afirmat Gurbanguly Berdimuhamedov. În context, el a remarcat că "Turkmenistanul este în inima Marelui Drum al Mătăsii".



"Turkmenistanul se bazează pe principiul că Asia Centrale este o parte majoră şi intregrală a Marelui Drum al Mătăsii, luând în considerare diferiţii factori istorici, geopolitici, economici, această regiune continuă să aibă un rol special nu doar la nivel continental, ci şi la nivel global", a punctat preşedintele turkmen, care a explicat despre eforturile moderne de a reface acest drum istoric."Suntem convinşi că revitalizarea Marelui Drum a Mătăsii nu este posibilă fără Asia Centrală. Pe aceste tărâmuri, cu secole în urmă, treceau caravanele (...) obiectivul nostru este să revitalizăm acest rol al Asiei Centrale, în noi condiţii", a evidenţiat Gurbanguly Berdimuhamedov, informează Agerpres

De asemenea, Berdimuhamedov a menţionat că are în vedere o viitoare infrastructură complexă de transport şi tranzit cu acces la terminalele maritime din Marea Neagră, zona baltică, Asia de Sud şi de Sud şi de Sud-Est şi Orientul Apropiat. (...)



Portul Internaţional Turkmenbaşi a intrat, încă de la inaugurare, în Cartea Recordurilor Guinness, cu titlurile de "cel mai mare port sub nivelul mării" şi "cea mai mare insulă artificială sub nivelul mării". Diplomele Guinness World Records au fost oferite şefului statului turkmen la conferinţa de la Avaza, potrivit Agerpres.



Portul de la malul Mării Caspice are 1.358.484 de metri pătraţi, iar insula artificială, creată din solul scos din locul de construcţie - 1.692.761 de metri pătraţi. Insula este habitat pentru 300 de specii de păsări migratoare.



P