Multi utilizatori s-au declarat scarbiti de relatia pe care o are un batran de 74 de ani cu o minora de 16 ani. Desi ii poate fi bunic lejer, barbatul va deveni tata in curand, intrucat tanara ii poarta in pantece copilul.

Citeşte şi Găina bătrână face supa bună? Motivele pentru care bărbaţii preferă femeile mai în vârstă

"Chiar daca el are 74 de ani si eu doar 16, tot il iubesc! Avem 8 luni impreuna! Il iubesc mult", a fost mesajul tinerei.