SIMONA HALEP - ELISE MERTENS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT: Emoţii la Madrid, hai Simona!

Simona Halep, campioană la ultimele două ediții de la Madrid, se va duela cu belgianca Elise Mertens, într-o partidă care va începe în jurul orei 15.00. Halep, care a trecut în primul tur de Ekaterina Makarova, scor 6-1, 6-0, nu s-a mai întâlnit niciodată în circuit cu Elise Mertens.Belgianca a avut un 2018 extrem de solid și vine după două victorii consecutive, în turneele de la Lugano și Rabat.

De la ora 16:00, Sorana Cîrstea se va duela, tot în turul secund, cu rusoaica Daria Kasatkina.

După ce a trecut de Ekaterinei Makarova, cedând un singur game, Simona Halep continuă lupta pentru a-și apăra titlul la Madrid și implicit poziția de lider mondial. Meciul dintre Simona Halep și Elise Mertens va fi al doilea pe terenul central, "Manolo Santana", urmând să se joace după partida Petra Kvitova - Monica Puig.

Câștigătoarea acestui meci va juca în runda următoare cu învingătoarea partidei Kristyna Pliskova - Sara Sorribes Tormo.

Halep a fost desemnată cea mai bună jucătoare din istoria turneului din capitala Spaniei şi vrea să confirme acest lucru cu al treilea trofeu la rând. Premisele sunt favorabile, în condiţiile în care în primul tur a reuşit o partidă mare. Succesul fără drept de apel cu Makarova a fost cel mai clar al Simonei în ultimele 9 luni, un lucru încurajator în perspectiva unui sezon de zgură în care jucătoarea noastră trebuie să apere peste 3.000 de puncte în clasamentul WTA.

"A fost un meci foarte bun, am jucat bine, am început foarte bine meciul şi am continuat la fel. A fost un nivel foarte ridicat şi mă bucur că am reuşit să fac acest lucru din primul tur, pentru că primul meci din turneu este dificil mereu.

Tactica a fost să joc repede şi să încerc să nu îi las timp ca să îşi deschidă ea terenul, pentru că are nişte unghiuri extraordinare. Am învăţat-o, pentru că am jucat de multe ori contra ei, dar, totodată, este foarte greu să joci contra ei. Are un stil diferit şi este şi stângace. Nu prea joci de multe ori cu stângace, dar mă bucur că a fost aşa de bine.

Îmi place mult suprafaţa de aici. Bineînţeles că şi altitudinea mă avantajează, cred că e un lucru bun. Mă simt bine la acest turneu şi sper să continui tot aşa. Îmi doresc să fac un rezultat bun şi anul acesta", a declarat Halep, care a câştigat turneul din capitala Spaniei în 2016 şi 2017 şi a fost finalistă în 2014.

Simona a vorbit pentru Digi Sport şi despre diferenţele dintre turneul de la Stuttgart şi cel de la Madrid, unde, în mod evident, pare să se simtă mai bine.

"La retur sunt destul de puternică, am exersat mult mai mult după Stuttgart, pentru că acolo nu prea am returnat bine. Am şi jucat cu Coco, care serveşte foarte, foarte bine. Pur şi simplu, m-am simţit bine, am fost uşoară pe picioare, am simţit mingea, m-am deplasat bine, a fost un meci frumos. E teren total diferit, nu alunec atât de mult, la Stuttgart nu puteam să stau pe picioare, nu aveam deloc ritm. Aici am venit de marţi, am avut timp să mă antrenez, m-am antrenat de două ori pe zi, am muncit şi se vede acum că am prins ritmul şi simt bine mingea. Nu ştiu cum va fi în următorul tur, dar o să mă bucur de această zi, pentru că am jucat un meci foarte bun", a conchis Simona Halep, la microfonul Digi Sport.

Simona Halep i-a lăsat doar un game Ekaterinei Makarova, scor 6-1, 6-0. A fost cel mai clar succes al liderului WTA din ultimele nouă luni.

Precedenta victorie de asemenea proporţii a fost obţinută în 2017, în august, la Toronto, 6-1, 6-0 contra cehoaicei Barbora Strycova.

În 2016, în finala de la Bucureşti, Halep s-a impus cu 6-0, 6-0 contra letonei Anastasija Sevastova. A fost ultimul triumf fără game pierdut pentru jucătoarea din Constanţa, care a avut nevoie de numai 50 de minute pentru a câştiga împotriva rusoaicei Makarova.

Ocupanta locului 16 WTA a luat o decizie de ultimă oră, chiar înainte de duelul cu sportiva din Constanţa.

Mertens s-a retras din proba de dublu a turneului patronat de Ion Ţiriac. Decizia jucătoarei din Belgia a venit după ce a acuzat o infecţie gastrointestinală.

Cuplul Mertens / Schuurs urma să se dueleze cu perechea Flipkens / Ostapenko. Ultimele două vor merge automat în următoarea rundă.

Dincolo de problemele de sănătate, Mertens se află într-o formă excelentă, pe zgură. A câştigat 13 meciuri consecutive, impunându-se la Lugano şi Rabat. Între cele două turnee, ea a punctat şi în Fed Cup, acolo unde le-a învins pe Errani şi Paolini.

"Ştiu că este o jucătoare completă, luptă până la capăt, are un joc bun pe zgură, a câştigat câteva titluri anul acesta. Va fi un meci dificil, încerc să mă concentrez numai pe jocul meu, pe persoana mea, şi să dau tot ce am mai bun în următorul meci ca să câştig", a declarat liderul mondial pentru Digi Sport.

În 2018, Mertens a cucerit trei dintre cele patru titluri ale carierei. Sportiva din Belgia s-a impus la Hobart, unde a învins-o în finală pe Mihaela Buzărnescu (6-1 4-6 6-3), la Lugano, unde a trecut în ultimul act de Aryna Sabalenka (7-5 6-2), şi, cel mai recent, la Rabat, unde a câştigat cu 6-2, 7-6 în faţa Ajlei Tomljanovic.