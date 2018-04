Surpriză! Ce vedetă sexy se gândeşte să participe sezonul următor la "Exatlon"

Prezentatoarea s-a declarat încântată și de locația unde se desfășoară concursul televizat, temându-se totuși de grelele provocări cărora ar putea să nu le facă față, emisiunea necesitând antrenamente speciale pentru a te putea menține în formă. „Recent, am vorbit cu mama despre o posibilă participare la Exatlon. Mă gândeam să mă duc și eu în Republica Dominicană. Nu știu însă dacă am să fac față probelor!”. Ana-Maria s-a declarat un pic nemulțumită însă de mâncarea ce este servită în cadrul competiției, vedeta susțind în mod ironic că acest lucru ar putea să reprezinte pentru ea, un impediment. „Când vine vorba despre mâncare, am o nemulțumire. Am văzut că acolo, concurenții se hrănesc cu orez și banane în fiecare zi. Acesta este un lucru bun! Însă, câteodată mai câștigă și premii constând în chiftele sau pulpe de pui, ceea ce pentru mine nu ar fi un câștig, fiindcă eu tot orez aș manca”, a spus amuzată Ana-Maria.

Vedeta Tv de la “Roata Norocului”, care este co-prezentatoarea emisiunii, alături de Bursucu’, susține însă că înscrierea la „Exatlon” ar aduce cu sine și multe avantaje , printre care faptul că fiind expusă probelor fizice constante, ar deveni mai puternică. Totuși, vedeta susține că nu și-ar dori ca probele să o facă să piardă în greutate, deoarece aceasta consideră că nu este necesar. „În competiție, „războinicii” și „faimoșii" au avut de unde să dea jos lunile astea, fiindcă s-au dus cu ceva kilograme în plus. În schimb, eu nu aș avea de unde să mai slăbesc.” Ana-Maria a susținut de asemenea că deși în teorie își dorește să participe, nu știe dacă ar face față programului de somn, nefiind obișnuită să adoarmă decât în anumite condiții.„Sunt foarte pretențioasă la somn. Trebuie să fie întuneric și liniște în camera unde dorm. Iar dacă am să mă duc în cabana aceea sau la coteț… Mama îmi spunea că dacă aș merge în Republica Dominicană m-aș căli, dar eu nu știu ce să zic... În momentul în care răsare soarele, la șase dimineața, aș fi terminată”, a declarat Ana, care a mai dezvăluit că, dintre toți concurenții, o preferă pe Anca Surdu. „Eu aș avea mult de muncă să ajung la nivelul ei!”, a spus aceasta.

Rămâne de văzut însă, ce decizie va lua vedeta până la urmă, următoarea ediție a Exatlon-ului începând abia anul viitor.