Titus Steel şi soţia lui, Ştefania, TRANSFORMARE INCREDIBILĂ după ce au renunţat la producţiile XXX. Cum arată acum FOTO

Titus Steel este unul dintre cei mai cunoscuti actori si regizori de filme destinate adultilor din Romania. In 2002, a cunoscut-o pe platourile de filmare pe Stefania, cunoscuta si ea in aceasta breasla sub numele de Jasmine Rouge. Intre ei a fost dragoste la prima vedere, ba chiar au realizat o scena impreuna in primul film pentru adulti romanesc, "P. Stars".

Cei doi formeaza unul dintre cele mai vechi si solide cupluri de actori de filme porno din lume. Patru ani mai tarziu, cei doi au decis sa se casatoreasca si sa isi intemeieze o familie. Dupa nunta, Stefania a decis sa renunte la industia XXX. Titus Steel continua sa lucreze in bransa, insa nu ca actor, ci ca producator.

