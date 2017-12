Top 20 cele mai inspirate mesaje de Anul Nou 2018

MESAJE DE ANUL NOU. FELICITARI, URARI DE ANUL NOU 2018

1. Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu restul. La Multi Ani şi Un An Nou Fericit!

2. Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani!



3. Îţi doresc toate cele bune în noul an. Să începi perfect cu luna Ianuarie, să ai parte de dragoste în Februarie, să fii înconjurat de pace în Martie, să nu ai nicio grijă în Aprilie, să fii fericit în Mai, să zâmbeşti din Iunie pană în Noiembrie, şi să te bucuri în Decembrie. La mulţi ani!



4. Previziuni meteo de Revelion 2018: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!

5. La această cumpănă dintre ani, lasă să treacă prin fereastra sufletului tău magia sărbătorilor, lasă-te cuprinsă de fericire şi bucurie şi rămâi aşa pentru tot restul vieţii! Fii raza mea de soare şi luminează-mi această trecere, vino cu mine în lumea dragostei fără sfârşit! La mulţi ani!



7. Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!



8. Iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani!



9. Un an nou, cu certificat de garanţie. Oferta valabilă doar în noaptea de 31 decembrie 2017 – 1 ianuarie 2018!



10. Tată bun, mamă iubita, azi e ziua potrivită să vă spun ce vă doresc, să v-arat cât vă iubesc. Va doresc întai de toate, un an nou cu sănătate, voie bună, trai uşor, bucurie şi mult spor. La mulţi ani

11. Anul 2018 să îţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani!

12. A mai trecut un an… Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu încredere de tot ce nu ai reuşit... Fii mândră că ai rămas acelaşi suflet cald!

13. Dragii mei părinţi, pentu toate momentele frumoase care au fost şi care urmează să vină, în pragul noului an vă mulţumesc şi îmi reînnoiesc legătura de suflet cu voi. La mulţi ani!

14. Mult belsug in casa, painea mai gustoasa, Datorii putine In anul care vine. Pace-n inimi, rod bogat, bucurie, gand curat. La multi ani!

15. În seara dintre ani te invit sub o crenguţă de vâsc să ne punem aceeaşi dorinţă şi să o facem să se împlinească în anul ce va urma. Accepţi invitaţia?

16. Din 60 de secunde te-aş iubi 59 pentru ca într-o secundă să iau aer şi să te pot iubi în continuare… La mulţi ani cu 1 minut înainte de 2018.

17. E timpul să începem un alt an şi e timpul să îmi pun dorinţe pentru tine… ca fiecare zi ce urmează să îţi rezerve o bucurie specială! La multi ani!

18. A mai trecut un an in calendar. Am mai parcurs un drum piperat cu bucurii sau tristete, reusite sau dezamagiri. Insa fie ca anul care pleaca sa ne fi intarit si dat putere ca in anul care vine sa trecem cu usurinta de momentele neplacute, sa gindim doar pozitiv, sa avem dorinta de a munci si ajunge unde ne-am dorit si de a ne iubi persoanele dragi cu mai multa pasiune decit am facut-o pina acum! Un An Nou fericit!

19. Voi fi mereu lângă tine, în fiecare an, în fiecare clipă! La mulţi ani, iubitule/iubito!

20. Daca esti singur, iti doresc sa ai parte de dragoste, daca esti suparat, iti doresc sa ai parte de fericire, daca esti tulburat, iti doresc sa ai parte de liniste, daca te simti gol pe dinauntru, iti doresc sa fii plin de speranta. Un An Nou fericit!