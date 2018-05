Un român este dublura lui Van Damme în ultimul său film, The Bouncer

Robert Tiberius Aparaschivei, un român din Bruxelles - originar din județul Botoșani - a răspuns la anunțul unei case de producție si a fost refuzat. Potrivit rfi.ro, anunțul era pentru o dublură de imagine si lumină pentru Jean-Claude Van Damme. Producătorii au ales la început pe altcineva , dar în ultimă instanță rolul i-a revenit întrucât persoana aleasă nu putea vorbi franceza.

In a doua jumătate a anului apare în cinematografe coproducția franco-belgiana The Bouncer realizat de regizorul francez Julien Leclercq. In toate scenele filmate din spate, în mașină sau în alte ipostaze, il veți putea vedea pe Tiberiu Robert Aparaschivei, dublura lui Van Damme pentru acest film. Scenele de cascadorie nu au fost însă realizate tot cu el.

Robert Tiberius Aparaschivei este antreprenor şi are 45 de ani. El a plecat în Belgia în urmă cu zece ani. Filmările pentru acest film au avut loc la Bruxelles și Namur.

Relația cu Van Damme pe platoul de filmare a fost una foarte naturală. „Cu mine inevitabil trebuia să schimbe câteva vorbe fiindcă pe parcursul unei zile de filmare, eram cot la cot, fiind dublura sa", spune Tibi. Van Damme i-a cunoscut familia, dar relațiile au rămas totuși strict profesionale.