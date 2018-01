Zodiac chinezesc FEBRUARIE 2018. Începe anul Câinelui. La ce ai noroc şi la ce nu, în funcţie de zodia ta

Cele cinci elemente chinezesti decid in astrologia chinezeasca faptul ca acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT.



Fiind dominat de semn de Pamant, 2018 este legat de culoarea Galben iar culoarea norocoasa a acestui an este Galben.



Cum iti va merge tot anul Cainelui de Pamant in functie de zodia chinezeasca sub care te-ai nascut afli aici.



Zodiac chinezesc Februarie 2018. In analizele si predictiile din astrologia chinezeasca se pune un mare accent asupra fluxului NOROCULUI pe domeniile principale ale vietii, noroc influentat de zodie, de an si de cele cinci elemente chinezesti. Cand o zodie e favorizata de noroc pe un domeniu de viata, se considera ca are toate circumstantele favorabile de a avea succes pe acel domeniu.



Iata cum vine sau nu norocul in luna februarie 2018, in functie de zodia ta din zodiacul chinezesc:



Sobolan in Zodiac chinezesc Februarie 2018



In prima luna a anului 2018 care este anul Cainelui, Sobolanii vor avea un noroc care ii va satisface si un bun start la munca.



Daca iti faci un plan bine pus la punct cu privire la directiile de dezvoltare viitoare, iti propui obiective realizabile si realiste si muncesti consecvent pentru atingerea lor, vei pune o fundatie solida care va duce la o evolutie usoara pe parcursul intregului an. Fii atent la comunicarea cu varii persoane, risti sa ajungi la conflicte ce pot duce si la procese. Cand vine vorba de familie, e bine sa fii constient ca tot lipsa de suficienta comunicare clara este cauza diverselor neintelegeri sau conflicte. In ceea ce priveste sanatate, fii atent la dieta si la kilogramele acumulate in exces ce pot fi elementul declansator al unei probleme de sanatate ce se rezolva daca iti rezolvi modul de alimentatie.



Bivol in Zodiac chinezesc Februarie 2018



In prima luna a anului Cainelui de Pamant, voi cei din semnul Bivol o sa aveti noroc in toate domeniile si chiar daca apar minore probleme de sanatate, nu va ingrijorati ci doar fiti atenti la dieta. In domeniul comunicarii si relatiilor interumane, faceti-va sau stati doar cu prietenii potriviti si astfel evitati neplacerile. Care sunt aceia ? Veti sti daca verificati ce simtiti cu adevarat legat de fiecare prieten in parte. La munca, veti face progrese sigure in ritm mai ponderat; nu fiti prea agresivi si nu puneti presiune prea mare pe voi. Veti avea noroc sa atrageti bani dar nu fiti prea lacomi, ca sa nu ramaneti fara ei. O luna buna pentru Bivoli.



Tigru in Zodiac chinezesc Februarie 2018



In prima luna a anului Caine de Pamant, Tigrii vor avea mult noroc pe domeniul jobului si a muncii lor, vor primi ajutor de la altii si vor avansa in tot ce isi propun sa munceasca. Cat timp muncesti constiincios si sustinut, vei atrage noi oportunitati de dezvoltare. Vei mai avea noroc si cu fluxul banilor care te favorizeaza; unii din voi veti dori sa faceti investitii riscante dar atentie, nu fiti prea lacomi.



Iepure in Zodiac chinezesc Februarie 2018



In prima luna a anului Caine de Pamant, voi Iepurii veti avea noroc bun per ansamblu pe toate domeniile vietii. Cat timp ramanesti in sferele voastre la munca si gestionati relatiile cu colegii in mod corespunzator, cooperant si nonconflictual, veti face progrese semnificative.



Te poti certa cu partenerul dar relatia nu va fi afectata serios.



Avand mult noroc pe zona bogatiei si a prosperitatii, ti se sugereaza sa cooperezi cu altii. Te poti bucura de abundenta dar nu fii opulent.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO