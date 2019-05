10 lucruri pe care n-ar trebui să le faci în pat

Iata 10 lucruri pe care n-ar trebui sa le faci niciodata:

Despre sex #1: Niciodata nu trebuie sa ai un anumit tip de orgasm, ai doar un orgasm

In loc sa incerci sa oferi sotiei tale un orgasm clitoridian, de sani etc., uita de toate aceste etichete si asigura-te ca va avea un Orgasm pur si simplu. Decat sa te concentrezi doar pe o anumita zona a corpului sotiei tale fa astfel incat intregul organism sa fie implicat in partida de amor. Nu vei regreta niciodata decizia aceasta.

Despre sex #2: Nu aminti niciodata despre experientele sexuale din trecut

Nu invitati niciodata neintelegerile in povestea voastra de dragoste amintindu-va despre relatiile trecute si despre cat de marlani, neserioase, etc au fost partenerul(a) de atunci. Ramaneti ancorati in prezent si faceti ca absolut toate partidele voastre de amor sa devina memorabile.

Despre sex #3: Nu transforma sexul intr-o rutina

In timp ce este intelept sa ai o rutina astfel incat sa fii sigur ca vei face dragoste de cate ori vrei, nu lasa sexul insusi sa fie o rutina. In acest fel risti ca viata voastra sexuala sa devina monotona si plictisitoare. Pentru ca pasiunea sa nu se stinga niciodata incercati mereu lucruri noi, scenarii noi etc.

