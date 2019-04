6 semne ca ai nevoie urgenta de sex

1. Browserul tau e plin de bookmark-uri cu site-uri XXX

Incearca sa tastezi un „p" in bara de sus. Hai, incearca! Sterge rapid istoricul de cautari pe Google (nu trebuie sa vada nimeni la ce te uiti tu) si pleaca de la calculator.

2. Postasul a inceput sa ti se para sexy

Parca arata mai bine decat ultima data, nu cumva merge la sala? In fine, daca ti se scurg ochii dupa el, dupa baiatul de la Xerox, dupa chelnerul din cafeneaua unde mergi de obicei, dupa tipul de la care iti cumperi ziarele si, ca sa n-o mai lungim, cam dupa fiecare barbat care iti apare in campul vizual, ar trebui sa-ti faci curaj si sa inviti pe cineva in oras.

3. Iti rogi prietenele sa-ti povesteasca in detaliu despre aventurile lor

Vrei sa stii totul de-a fir a par: cum a fost preludiul, ce pozitii s-au succedat, cat a durat totul. Nu zice nimeni ca nu e placut sa impartasesti experiente intre prieteni, dar exista o limita. Decat sa traiesti fanteziile altora, nu mai bine le pui in aplicare pe ale tale?

