7 afirmatii si situatii negative pe care trebuie sa le eviti cu orice pret

Desi se crede ca mintea este un analizator al gandurilor, de fapt, aceasta este un emitator al acestora, astfel incat, calitatea vietii noastre si, implicit, starea de sanatate, depind de gandurile si trairile noastre. Desi majoritatea dintre noi nu suntem capabili sa ne fixam mintea, mult timp, pe o idee, pe care apoi sa o transpunem in realitate, putem cel putin sa evitam afirmatiile negative, afirmatii pe care in mod inconstient, le scoatem pe gura in fiecare clipa.