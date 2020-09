ALEGERI LOCALE 2020. Dan Barna susţine un primar care şi-a inventat un handicap pentru o garsonieră ANL

ALEGERI LOCALE 2020. Dan Barna a declarat, cu această ocazie, că, după ce a vizitat mai multe localități județul Constanța, a ajuns la concluzia că orașul este controlat de clanuri mafiote și interese care contribuie într-o mult prea mică măsură la ceea ce înseamnă șansa de dezvoltare a județului.

"27 septembrie este o dată importantă pentru România, chiar istorică aș putea spune că USR și PLUS vor aduce în majoritatea primăriilor din țară oameni acele două caracteristici de care avem atâta nevoie: onestitate, și nu întâmplător spun asta în Constanța, și competență. De asta mă aflu aici în Constanța, să îi susțin pe cei doi candidați la funcția de primar și, respectiv, la cea de președinte al Consiliului Județean. Cu Stelian Ion primar, Constanța va avea șansa să pășească spre acea idee de oraș european și modern, așa cum se vorbește și vă doriți cu toții, dar, din păcate, când ne uităm la realizările concrete, sunt prea puține lucruri de spus“, a declarat Barna, uitând că tocmai "onestitatea" nu i se poate aplica lui Stelian Ion.

Stelian Ion a afirmat, la rândul său, că vrea să aducă o schimbare radicală a administrației publice locale, astfel încât USR-PLUS să vină un aer proaspăt, iar orașul să renască. Candidatul USR-PLUS la Consiliul Județean, Remus Negoi a punctat: „O nouă ieşire printre oameni, aşa cum ne stă bine nouă, celor din USRPLUS. De data aceasta discutăm cu constănțenii în prezența lui Dan Barna, preşedintele USR, şi a multor colegi. Împreună cu Stelian Ion, vom câştiga Primăria Constanța şi Consiliul Județean. Şi nu ne oprim aici.“

Deputatul USR Stelian Ion, candidat la funcția de primar al Constanței la alegerile locale din 27 septembrie a apelat la o manevră prin care a obținut ilegal o garsonieră de la ANL, dezvăluie Newsweek România:

”Pentru a pune mâna pe garsonieră, Stelian Ion a încălcat de cel puțin patru ori legea, crescându-și în mod fraudulos punctajul. Unele dintre nereguli puteau fi sancționate chiar penal, dacă o anchetă ar fi fost efectuată la timp. Newsweek România deține toate documentele din dosarul pe care Stelian Ion l-a depus în anul 2004 la Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat (RAEDPP) Constanța, instituția responsabilă cu evaluarea solicitanților de locuințe ANL.

Principalele nereguli pe care le-am descoperit în urma investigației noastre sunt:

1. deși era tolerat în spațiu în apartamentul părinților, a încheiat peste noapte un contract de închiriere cu tatăl său contra sumei de 100.000 de lei vechi (10 lei noi) lunar;

2. a declarat în fals că are un handicap grav care necesită însoțitor, deși era contrazis chiar de actele medicale pe care el însuși le-a depus la dosar;

3. a declarat numai parțial venituri și nici măcar cele declarate nu se încadrau la punctajul obținut;

4. a declarat în fals că lucra la o instituție publică, deși era avocat. În total, Stelian Ion și-a crescut fraudulos punctajul cu cel puțin 27 de puncte (din rezultatul final de 81).

Evaluarea dosarului pentru garsoniera ANL obținută de Stelian Ion a fost făcută de Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat (RAEDPP) Constanța. În momentul în care actualul deputat USR a depus cerere la RAEDPP, el avea deja legături strânse cu regia. Le recunoaște chiar el, într-o lungă postare pe Facebook din decembrie 2019.



“Din anul 2004, la un an după susținerea examenului de definitivat, mi s-a propus încheierea unui contract-cadru de asistență juridică cu RAEDPP, continuând astfel activitatea maestrei mele. Contractul cadru de asistență juridică prevedea următoarele onorarii : 300 de lei pentru un proces în primă instanță (care, în general, dura câțiva ani), 200 de lei pentru un apel și 100 de lei pentru un recurs. Evident că în tot acest timp am avut și alți clienți. Colaborarea cu RAEDPP s-a derulat până în 2016, pe o perioadă de 12 ani, timp în care am reprezentat regia în aproximativ 650 de dosare, socotind ca dosare diferite și căile de atac, chiar dacă, în realitate, a fost vorba despre una și aceeași cauză, în mai multe faze procesuale.”

PNL nu îl susţine pe Stelian Ion: "A fost unul dintre subiectele complicate cu PNL"

Înainte de a porni în acțiunea de convingere a constănțenilor în parcul Tăbăcărie, Dan Barna a explicat de ce nu a fost posibilă o alianță a partidelor de dreapta la Constanța, asemenea celor încheiate de USR-PLUS și PNL în București, cât și în mai multe orașe ale țării.

"A fost unul dintre subiectele foarte complicate și îndelungate cu PNL. Din nefericire, n-am reușit să-l conving pe premierul Orban că Stelian Ion este opțiunea care aduce modernitate, noutate și competență în viitorul Constanței. Nu sunt deloc încântat de rezultatul negocierilor, Stelian Ion trebuia să aibă în spate toată Dreapta. Era o șansă reală de a scăpa de PSD la Constanța. Cetățenii vor trebui să decidă acest lucru și am încredere în opțiunea lor.", a mai afirmat Dan Barna, președintele USR.