ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Un român răpeşte şoferii de TIR cu "ambulanţa gri" pentru a-i duce la vot

ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Ambulanța gri din Gent a răpit 15 "ĂȘTIA" șoferi de prin parcările din jurul Gentului și i-a dus la vot. Toți "ĂȘTIA" s-au ... cu boltă pe Bădălău. Dacă mai sunt români in Gent sau in imprejurimi care vor să voteze....da-ți un semn pe messenger. Vine ambulanța gri, vă răpește, vă duce la vot și vă aduce inapoi la cabină. L.E. Ambulanța gri a mai răpit 3 "ĂȘTIA" șoferi și i-a dus la vot. Am ajuns la 18 răpiți. Și mai am 4 șoferi care vor să fie răpiți mâine de la VOLVO Gent. Update: Ambulanța gri a mai răpit 4 "ăștia" șoferi și i-a dus la vot", a anunțat, pe Facebook, Viorel Daniel Ghenov.

Postarea acestuia este însoţită de zeci de comentarii, multe fiind ale unor alţi cetăţeni români care solicită ajutor pentru a ajunge la o secţie de vot: Pe la Zelzate nu ajungeţi cu maşina? Aş vrea şi eu sa merg la vot. Mulţumesc Prin jurul Bruxelles ului nu este nimeni? Vreau şi eu să votez, şi mai sunt ceva colegi români pe aici Bună seara oameni buni! Mâine încarc în Olanda şi cobor spre Franţa. Ruta mea va fi Antwerpen, Gent, Lille. As vrea să votez şi eu şi as vrea să ştiu dacă în apropiere de aceste oraşe se poate vota şi bineînţeles, dacă ar putea cineva sa ma ajute să merg şi eu la vot. Cum să procedez să merg şi eu la vot? Suntem vreo patru şoferi în parcare la firma Dunlop mai precis.

Gestul inedit al unui român din Germania. A condus la vot şoferii de TIR cu maşina lui personală



Peste 570.000 de români din diaspora s-au prezentat la urne, până duminică la ora 14,00, în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale.