Alexandru Arşinel şi-a schimbat meseria. Unde a fost surprins celebrul actor: "Am avut noroc"

La vârsta de 81 de ani, problemele de sănătate nu îl împiedică pe Alexandru Arşinel să fie activ. Fotoreporterii Click! l-au surprins pe actor cărând cu maşina de acasă spre piaţa din Cotroceni mai multe lădiţie cu legume proaspete. Arşinel a fost ajutat de fiul cel mic, Cristian, care a descărcat marfa şi a vândut câteva legume. La taraba fiului actorului kilogramul de roşii era 6 lei, cel de ardei kapia în mai multe culori era 10 lei, guliile 6 lei, iar sucul de roşii 15 lei/litrul.

"Îmi place să fac asta pentru că îmi place să fiu printre oameni, să-i văd cum se uită la produse, cum negociază... Legumele sunt excelente, eu toată vara numai de la fiul meu am mâncat. Îmi aducea prospături cu lădiţele la Sinaia, acolo unde am stat izolat cu soţia mea. Am avut noroc că s-a apucat de treaba asta pe care o face cu o pasiune extraordinară şi toată vara am profitat de producţia lui. Am mâncat bio, dar m-am şi îngrăşat «bio» în izolare. Nu mult, 2-3 kg", a mărturisit pentru Click!, Alexandru Arşinel.

Actorul este foarte mândru de afacarea fiului său, Cristian. Absolvent de Drept şi de ASE, acesta a ales o pasiune mai veche şi s-a specializat în grădinărit. A amenajat un solar pe un teren din apropierea Bucureştiului, iar anul trecut a ajuns şi în supermarketuri, unde vindea roşii şi ardei la caserolă.