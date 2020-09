Anna Lesko, sfaturi despre cum să fii o femeie adevărată! Cântăreaţa a dovedit că este o femeie de succes în Fermă

Potrivit descrierilor ei, o femeie trebuie să fie sigură pe ea şi mereu îngrijită. Colegii de la Fermă au avut numai cuvinte de laudă la adresa Annei Lesko. "Asta e, mă, FEMEIA, îi dai o casă, ea îți face un cămin!" sau "O femeie care poate să conducă un bărbat lejer, o familie de bărbați!".Sunt câteva dintre descrierile de care a avut parte cântăreaţa.

"Așa am înțeles eu rolul femeii de mică și asta datorită educației neamului meu, pentru că ei consideră că femeia trebuie să fie extrem de bine instruită. Pentru că noi, femeile, trebuie să ne și asumăm rolul de femeie, de mamă. Pentru mine, o gospodină este acea femeie frumoasă, superbă, cum știe ea că îi stă cel mai bine. Trebuie să fie și un pic machiată, de ce nu, naturală, așa, într-un fel în care să nu arăți a pămătufă obosită, supărată și foarte, foarte deranjată toată ziua!", a declarat Anna Lesko.

De asemenea, concurenta de la Fermă susţine că o femeie adevărată își asumă problemele ca fiind ale ei și nu se plânge.

"Chiar și eu am momentele mele, de foarte multe ori! Dar am învățat ceva de la bunica mea ucraineancă. Oricât de greu îți este, bărbatul nu trebuie să vadă lucrurile astea, să te vadă în toate ipostazele astea. E efectiv treaba ta! Că copiii te-au zăpăcit, că nu știu ce! OK, da, am înțeles, dar tu trebuie să fii superbă. Eu observ la foarte multe femei faza asta! Ea e foarte obosită, gătește acolo într-o scârbă, îți trântește acolo...Normal că băiețică abia așteaptă să iasă pe ușă! Și să nu ne mai văităm atât de mult!", a adăugat Anna Lesko.

"Observ la foarte multe femei: toate se vaită! Toate sunt foarte obosite și sunt foarte nemulțumite! Ele toate au nevoie de multe bone, foarte multe bone, de foarte multe femei de serviciu! Mă crezi că eu nu am nicio bonă, nicio femeie de serviciu, eu le fac pe toate?", susţine ea.