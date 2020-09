Avertismentul unui cunoscut medic: Capacitatea celulelor care luptă cu infecţiile este grav afectată la cei care consumă carbohidraţi

Medicul Cătălin Cîrstoneanu susţine că nutriţia reprezintă un factor important pentru îmbunătăţirea imunităţii copiilor. Acesta recomandă adăugarea în alimentaţie a suplimentelor care ne lipsesc în mod nativ.

"Vorbim despre compuşi care ne lipsesc în mod cronic şi pe care putem să-i luăm doar în modul acesta, prin suplimentare. Trebuie să consumăm cât mai multă mâncare crudă –legume, fructe şi peşte. Proteina animală se recomandă să fie dintr-o sursă naturală, fără hormoni şi antibiotice, să excludem mezelurile. Apoi, trebuie facute schimbari in obiceiurile copiilor. Din nefericire, copiii petrec foarte mult timp pe computer. Sigur acestea stimulează foarte mult procesele cognitive, dar nu trebuie să uităm că excesul le afectează sănătatea. Ca atare, trebuie să încurajăm copiii să-şi petreacă timpul afară şi să facă sport. Atunci se produce vitamina D3 în mod natural.

Este important de adăugat că numeroase studii au demonstrat cum capacitatea celulelor care luptă cu infecţiile este grav afectată la cei care consumă carbohidraţi. Sunt procese extraordinare care se întâmplă în leucocite. Pe de altă parte, când avem hiperglicemie, vitamina C nu poate intra în celule. Într-o infecţie, nevoia de vitamina C este enormă. S-au luat leucocitele la rând şi s-a văzut că una e concentraţia în sângele nostru, alta este concentraţia în celula efectivă. Fără vitamina C, această celulă este incompetentă. Apoi, important pentru imunitate este şi somnul. Este esenţial să încurajăm un program de somn, pentru că la miezul nopţii se face un restart al organismului. Uitându-ne la calitatea alimentelor şi comportamentele adoptate, este clar că suntem grav afectaţi la nivel nutriţional. Trebuie să mâncăm extrem de variat", spune Cătălin Cîrstoveanu, potrivit Adevarul.

Medicul are o soluţie şi în cazul micuţilor care refuză să consume fructe şi legume.

"Există diete doar cu carne – mi se pare înfiorător lucrul acesta. Acest tip de comportament poate duce la boli serioase. Oamenii nu văd aceste riscuri, din nefericire. Trebuie să conştientizăm că fără o alimentaţie diversificată, sănătatea copiilor noştri va fi afectată. Academia Americană de Nutriţie a spus că nivelele de vitamina D3, la adult şi copil, sunt extrem de scăzute, calculând câtă vitamina D3 trebuie să adăugăm în alimentaţie pentru a avea nivele serice normale. Şi, pentru că paternul alimentar este prost şi calitatea alimentelor este mult diferită faţă de acum 50 de ani, specialiştii susţin că trebuie să adăugăm zilnic aproape 9.000 de unităţi de vitamina D3. Şi această suplimentare e necesară nu pentru a stimula imunitatea, ci ca să avem o imunitate care funcţionează la nivel normal. Multe academii naţionale de nutriţie au demonstrat că celuăm din legume şi fructe este insuficient. Ca atare, trebuie suplimentat, pentru că prin nutriţie nu aducem suficient acid ascorbic în sângele nostru. Asta fac şi eu, şi toţi colegii mei infecţionişti. Mulţi luăm suplimente cu vitamina C, vitamina D, Zinc, Quercetină şi melatonină. Sunt lucruri esenţiale pentru imunitatea noastră", a mai precizat medicul.

Cele mai importante sfaturi pentru părinţii care urmează să îşi trimită copiii în colectivitate

"Este important să fie respectate regulile de distanţare fizică, inclusiv de către copii, chiar dacă este mai dificil, să fie purtată masca, să se limiteze la minimum consumul de carbohidraţi, să se administreze suplimente cu vitamina C şi vitamina D3 pentru a restabili nivelurile serice normale", a mai subliniat Cătălin Cîrstoveanu.