Avion făcut să reziste unui atac nuclear, "doborât" de o pasăre. Pagubele, semnificative

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un avion al marinei americane, E-6B Mercury, proiectat pentru a rezista unui atac nuclear, a fost “pus la pământ” de o pasăre. Foto: wikipedia.org În timpul unei manevre ce a avut loc la o bază aeriană din Maryland, unul dintre motoarele avionului a fost lovit de o pasăre, a declarat un purtător de cuvânt al forțelor aeriene, Tim Boulay, scrie stirileprotv.ro. Citeşte şi Aterizare de urgenţă a unui avion după ce s-a produs un incendiu la unul dintre motoare Chiar dacă a fost proiectat pentru a face față unui atac nuclear, impactul cu pasărea a provoca aeronavei pagube semnificative. Pilotul a aterizat de urgenţă, astfel că nu au existat victime. Motorul distrus a fost înlocuit, iar acum avionul poate fi folosit din nou. Echipat cu o tehnologie specială, prin care ar putea rezista impulsurilor electromagnetice ale unei bombe nucleare, E-6B Mercury este o variantă militară a unui Boeing 707. loading...

