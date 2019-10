Articol publicat in: Justitie

Avocatul familiei Alexandrei aruncă bomba: Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat din puşcărie în 80 de zile

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Avocatul Aurel Moldovan a susţinut, într-o intervenţie la România TV, că Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat din pușcărie în 80 de zile și s-ar putea întoarce acasă. În plus, Aurel Moldovan anunță și că va face o nouă solicitare cu privire la proba cenușei din butoiul ororilor. "Mai sunt 3 luni, nu au expirat cele 180 de zile. Există posibilitatea ca după aceste 80 de zile, conform articolului 23 din Constituţia României, să fie pus în libertate, daca motivele care au stat la baza emiterii mandatului de arestare au dispărut. Vom vedea cu toţii ce se va întâmpla, sunt şi eu curios cum va fi primit acasă, la Caracal", a explicat avocatul familiei Măceşanu. Avocatul Aurel Moldovan a mai declarat că va face o nouă solicitare cu privire la proba cenușei din butoiul ororilor. "Nu am vazut acea proba, o sa solicit să mi se spună dacă s-a luat proba, dacă era pulbere, ce culoare avea cenuşa, ce cantitate", a explicat avocatul. Avocatul lui Gheorghe Dincă anunţă finalul dosarului Caracal: În circa o lună ar trebui trimis în judecată, altfel ar putea fi ELIBERAT Gheorghe Dincă a fost arestat la sfârşitul lunii iulie în dosarul privind răpirea şi uciderea Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu, două fete din Olt. Dincă le-a mărturisit anchetatorilor că le-a răpit, sechestrat şi ucis pe cele două fete. Despre Alexandra, Dincă a spus că după ce a omorât-o, i-a ars cadavrul într-un butoiu din curtea casei sale. În cazul Luizei, suspectul a declarat că după ce i-a ars cadavrul, i-a aruncat cenuşa şi resturile în liziera unei pădure de la marginea oraşului Caracal. loading...

