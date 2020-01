I-a dat TEROARE! Mama interlopului care l-a tăiat pe Bebino se teme de RĂZBUNARE. Ce pregăteşte Clanul Sportivilor

Cezar Petcu s-a predat, între timp, la Poliţie, acolo unde îl aștepta avocatul. Din câte susțin apropiații bărbatului, el nu ar face parte din niciun clan țigănesc, fiind pe cont propriu.

"S-a scris în presă că băiatul meu s-ar ocupa și ar consuma droguri, lucruri neadevărate deoarece nu a consumat droguri, iar acest lucru poate fi probat la o simplă analiză solicitată de organele abilitate. De asemenea, nici nu este cercetat și nici nu a fost cercetat pentru vreo infracțiune de trafic de droguri sau deținere", a declarat mama lui Cezar Petcu pentru Cancan.

Femeia susține că fiul ei nu este membru al vreunei grupări interlope și a făcut apel la oamenii legii să supravegheze cu maximă atenție clanurile care i-ar dori răul: "Au apărut informații în presă că toți membrii Clanului Sportivilor din Berceni Au făcut chetă să aducă ilegal arme din Republica Moldova, arme ce ar urma să fie folosite în scop de răzbunare. Toți acești interlopi ar putea să folosească aceste arme, dacă zvonurile sunt reale, doar împotriva mea. Eu sunt singura grupare din care fiul meu face parte. Fiul meu a umblat și umblă mereu singur și nu are apartenență la niciun clan. Sunt convinsă că Poliția Română va supraveghea toate aceste grupări deoarece s-a constatat în toată România că, în ultima perioadă, desfășoară activități de supraveghere a intereselor cetățenilor".

În urma unei conversații pe care a avut-o cu fiul ei, femeia susține că a aflat și motivul real pentru care a izbucnit confictul dintre Cezar și Emil Marius Alecu, cunoscut drept "Bebino". La mijloc ar fi fost o taxă de protecție.

"În urma discuției purtate cu fiul meu, am înțeles adevărul despre motivul izbucnirii acestui conflict, creat de Bebino, care, fără niciun motiv, a solicitat de la fiul meu inițial autoturismul acestuia, în valoare de 25.000 de euro, în schimbul sumei de 12.000 de euro, în mod real diferența dintre preț reprezentând taxa de protecție. În cursul zilei de joi, 9 ianuarie, Bebino l-a întrebat pe fiul meu pe Instagram ce a rezolvat cu problema taxei de protecție. Acesta i-a spus că nu are decât 1.000 de euro, la care Bebino i-a răspuns că vine în 40 de minute să-i ia. În realitate, a durat doar aproximativ 15 minute, acesta fiind însoțit și de alte persoane. Știu de la fiul meu că Bebino s-a arătat indignat de suma de 1.000 de euro. Mai multe aspecte nu am aflat de la băiatul meu", a declarat mama lui Cezar Petcu.

Bebino, liderul Clanului Sportivilor, a ajuns la Spitalul Pantelimon. Acesta era mutilat la nivelul mâinilor şi cu răni la piept.