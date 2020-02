Bianca de la Puterea Dragostei, mărturisiri despre perioada când făcea videochat: "Îmi este greaţă de mine, nu sunt mândră"

"Sunt încă aici, nu m-am sinucis, nu am plecat, nu am fugit, sunt în continuare aici. M-au încurajat foarte mult comentariile voastre. Sunt oameni care au înțeles ce s-a întâmplat, fără ca eu să spun ceva. Dar vă sunt datoare cu niște explicații. Unii dintre voi consideră că nu sunt omul acela pe care l-ați cunoscut. Sunt același om, iar mulți dintre voi nu sunteți conștienți că atunci când am venit în emisiune aveam 19 ani.

Ați observat că nu sunt un copil normal, ci mult mai maturizat. Greutățile vieții m-au adus în acea stare, la acea gândire. Nu am putut să îmi expun viața în totalitate, deși mi-a fost expusă fără să vreau.

Tot ce mi s-a întâmplat m-a întărit. În urmă cu o oră voiam să îmi pregătesc bagajul și să plec. Am vrut să fug cât de departe puteam și să nu ies din casă multe zile, fiindcă mă simțeam rușinată.

În primul rând, nu m-am prostituat. În al doilea rând nu am avut nimic de câștigat din asta. Nu am avut niciun ban, nu am fost în vacanțe de lux, nu am reușit să îmi plătesc chiria. Nu am reușit nimic, pentru că au fost două săptămâni în care am făcut asta.

"Nu sunt mândră de ce am făcut atunci, sunt dezamăgită"

Dacă el a încercat acum să îmi facă rău, nu a reușit. M-a făcut char mai puternică. Nu sunt mândră de ce am făcut atunci, sunt dezamăgită. Omul din prezent nu agreează un astfel de comportament.

Uitându-mă la mine, îmi este mie greață de mine, nu sunt mândră. Dar sunt mândră de ce am devenit acum.

Mă cunoașteți și ați observat ce fel de om sunt... Așa că justificarea mea a ceea ce am făcut...nu vreau să dau vina pe nimeni. Dar vreau să luați în calcul faptul că eram un copil. Eu aveam 17 ani și el avea 24 de ani.

Am vrut și în acea perioadă să fiu iubită...și să devin și ceea ce sunt acum. Nu cunoscută, ci un copil care să se poată descurca fără părinți. Pentru că părinții mei sunt mai în vârstă și mai am și 3 frați mai mari", a spus Bianca.

